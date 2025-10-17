¿Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro rumbo al ALTAR? Imagen en redes sociales sorprende a seguidores

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Boda en camino? Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro vuelven a sorprender y esta vez al lucirse en sus redes sociales más enamorados que nunca. La pareja soltó imágenes que dejaron entrever que todo estaría encaminado para darse el 'sí' en el altar.

¿Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro se casan?

Hace solo unas semanas, Jefferson Farfán encendió la alarma en la farándula local tras soltar una inesperada frase en su podcast 'Enfocados', que, incluso, sorprendió a su invitado Ivan Rakitić y a su compañero Roberto Guizasola. Pues bien, en aquel momento, el '10 de la calle' se animó a compartir su felicidad y que, aparentemente, ya estaba por entrar a la lista de los casados.

"Qué linda historia, hermano. (...) Yo también ya me caso, pronto ya", indicó, generando gran impacto entre sus seguidores, ya que evidenciaría que su relación desde febrero del 2025 con Xiomy Kanashiro está más sólida que nunca y atravesarían pronto una nueva etapa en sus vidas.

Tras esta inesperada declaración, la popular 'Foquita' Farfán volvió a captar la atención de los medios, pues junto a Xiomy compartieron imágenes donde no solo se mostraba su amor y celebraban sus 8 meses de relación, sino que un inesperado detalle no pasó desapercibido por los internautas.

@ameg_pe 17.10.25 | Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro lucen anillos ¿de compromiso? Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Imágenes de Farfán y Xiomy Kanashiro: ¿Buscan la iglesia?

A través de su cuenta de Instagram, la parejita compartió fotos de lo que fue su romántica cena que tuvieron, en donde lucieron ambos unos anillos en el dedo anular, que muchos califican como de alianza o compromiso, lo que dejarían entrever que pronto, el hijo de 'Doña Charo' dejaría su soltería.

"Morchis 😮‍💨Mi 14🖤", escribió la joven, a lo cual, la 'Foquita' Farfán respondió: "Xiomy te reeeamooo".

Ante esta escena, la conductora del programa 'América Hoy', Janet Barboza, no dudó en asegurar que tiene conocimiento de que la 'Chinita' y Jefferson estarían en plena búsqueda de iglesia para dar el "sí, acepto".

"Estamos viendo que están luciendo ambos alianzas iguales, son de promesa de matrimonio. A mí me han dateado por ahí que al parecer Jefferson y Xiomy estarían buscando ya la iglesia en la cual se estarían dando el sí", reveló la popular 'Rulitos' en vivo.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro lucen anillos ¿de compromiso?

Pero eso no sería todo, ya que incluso, la modelo Abby Woo les escribió a la pareja en tono de broma, en Instagram: "Quiero boda y espero el parte". A lo que Jefferson no dudó en responder con humor: "Amiga, no te preocupes, serás la primera en recibir tu parte".

Las imágenes han generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes no descartan que Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro estén próximos a dar un importante paso en su relación. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente un compromiso, pero las señales apuntan a que el amor entre ellos atraviesa su mejor momento.