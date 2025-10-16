Tony Succar reprograma su concierto por crisis de inseguridad en el país: "Estoy rezando mucho por mi Perú"

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El productor peruano y ganador del Grammy, Tony Succar, expresó su preocupación por los recientes actos de violencia en el país y la ola de inseguridad, por lo cual, decidió reprogramar su concierto en el Estadio Nacional.

Tony Succar posterga concierto en Estadio Nacional

Perú atraviesa una crisis de inseguridad ciudadana y criminalidad. El último atentado que causó gran conmoción en el país fue el perpetrado contra la agrupación de cumbia Agua Marina. Ante esta situación, distintos personajes del ámbito artístico se pronunciaron y rechazaron todo acto de violencia, exhortando a las autoridades a tomar medidas urgentes para hacerle frente a las bandas criminales.

Sin embargo, no solo este hecho ha generado preocupación en la opinión pública, sino que el 15 de octubre, se registraron enfrentamientos entre la policía y personas que se sumaron a la protesta contra el gobierno de transición de José Jerí y el Congreso. Debido a todo este escenario, Tony Succar, a través de un video en TikTok, dio una impactante noticia a sus seguidores.

En primer lugar, detalló que junto a su equipo, con el objetivo de ofrecer un espectáculo con las condiciones adecuadas y poder cumplir con las expectativas del público, decidió posponer la fecha de su concierto Los Sueños Se Cumplen programado para el 13 de diciembre.

"Hemos decidido con mi equipo, la productora del show, posponer la fecha de nuestro concierto, ha sido una decisión muy difícil, pero viendo todo lo que pasa en mi país estamos muy conmovidos y preocupados", señaló el hijo de Mimy Succar.

Pide un alto a la inseguridad y actos de violencia

Seguidamente, Tony Succar mostró su preocupación al ver que los integrantes de Armonía 10 se sube al escenario con chalecos antibalas por miedo de lo que pueda ocurrirles durante un evento que se supone debe primar solo la diversión.

Finalmente, tras rechazar los actos extorsivos contra los artistas, el productor peruano pidió que la ciudadanía se mantenga unida para hacerle frente a esta lamentable situación y aseguró que reza porque las cosas puedan mejorar pronto en el país.

"Yo estoy viendo todas estas cosas, estoy rezando mucho por mi Perú. Dentro de lo que pueda, voy a poner mi granito de arena. Todos tenemos que alzar la voz, unirnos y poner el hombro para que las cosas cambien por un mejor país para todos. (...) Tengo mucha esperanza que las cosas van a mejorar pronto", sentenció en el video.

@tonysuccar Querida familia: Estamos profundamente conmovidos por los difíciles momentos que atraviesa nuestro país. Los recientes hechos nos han tocado muy de cerca, especialmente al ver que colegas y amigos del mundo de la música, así como muchas familias peruanas, se ven afectadas. Nos duele ver que algo tan noble como la música, que siempre ha sido un espacio de unión, alegría y esperanza, se vea opacado por la preocupación y la tristeza. La incertidumbre creada por la situación social que vive el país y pensando ante todo en la seguridad y el bienestar de nuestro público, de los artistas y de todo nuestro equipo, nos ha llevado a tomar la difícil decisión de reprogramar el concierto "TONY SUCCAR, LOS SUEÑOS SE CUMPLEN", previsto para el 13 de diciembre de 2025 en el Estadio Nacional de Lima. Esta no es una cancelación, sino una pausa necesaria. Queremos ofrecerles el espectáculo que todos merecen: lleno de energía, emoción, esperanza y orgullo de ser peruanos. Pero para hacerlo necesitamos esperar un poco, hasta que podamos reencontrarnos con el corazón tranquilo y el país en un mejor momento. El concierto será reprogramado para el 2026, y muy pronto anunciaremos la nueva fecha. Todas las entradas seguirán siendo válidas y quienes no puedan acompañarnos podrán solicitar la devolución de su dinero a través del mismo medio de compra a partir del 17 de octubre. Gracias, de todo corazón, por su cariño, comprensión y por estar siempre con nosotros. FAMILIA SUCCAR DEA PROMOTORA ♬ original sound - Tony Succar

¿Cuándo será el concierto 'Los Sueños se cumplen'?

Según el anuncio compartido en sus redes sociales, las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha que pronto dará a conocer a sus seguidores, pero que está prevista para el 2026. Aquellos que no puedan asistir podrán solicitar el reembolso a través del mismo medio de compra a partir del 17 de octubre.

Es así como el músico peruano Tony Succar anunció la reprogramación de su concierto 'Tony Succar, Los Sueños Se Cumplen', previsto originalmente para el 13 de diciembre de 2025 en el Estadio Nacional de Lima.