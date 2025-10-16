Tony Succar reprograma su concierto por crisis de inseguridad en el país: "Estoy rezando mucho por mi Perú"

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 16/10/2025
El productor peruano y ganador del Grammy, Tony Succar, expresó su preocupación por los recientes actos de violencia en el país y la ola de inseguridad, por lo cual, decidió reprogramar su concierto en el Estadio Nacional.
Tony Succar posterga concierto en Estadio Nacional
Perú atraviesa una crisis de inseguridad ciudadana y criminalidad. El último atentado que causó gran conmoción en el país fue el perpetrado contra la agrupación de cumbia Agua Marina. Ante esta situación, distintos personajes del ámbito artístico se pronunciaron y rechazaron todo acto de violencia, exhortando a las autoridades a tomar medidas urgentes para hacerle frente a las bandas criminales.
Sin embargo, no solo este hecho ha generado preocupación en la opinión pública, sino que el 15 de octubre, se registraron enfrentamientos entre la policía y personas que se sumaron a la protesta contra el gobierno de transición de José Jerí y el Congreso. Debido a todo este escenario, Tony Succar, a través de un video en TikTok, dio una impactante noticia a sus seguidores.
En primer lugar, detalló que junto a su equipo, con el objetivo de ofrecer un espectáculo con las condiciones adecuadas y poder cumplir con las expectativas del público, decidió posponer la fecha de su concierto Los Sueños Se Cumplen programado para el 13 de diciembre.
"Hemos decidido con mi equipo, la productora del show, posponer la fecha de nuestro concierto, ha sido una decisión muy difícil, pero viendo todo lo que pasa en mi país estamos muy conmovidos y preocupados", señaló el hijo de Mimy Succar.
Pide un alto a la inseguridad y actos de violencia
Seguidamente, Tony Succar mostró su preocupación al ver que los integrantes de Armonía 10 se sube al escenario con chalecos antibalas por miedo de lo que pueda ocurrirles durante un evento que se supone debe primar solo la diversión.
Finalmente, tras rechazar los actos extorsivos contra los artistas, el productor peruano pidió que la ciudadanía se mantenga unida para hacerle frente a esta lamentable situación y aseguró que reza porque las cosas puedan mejorar pronto en el país.
"Yo estoy viendo todas estas cosas, estoy rezando mucho por mi Perú. Dentro de lo que pueda, voy a poner mi granito de arena. Todos tenemos que alzar la voz, unirnos y poner el hombro para que las cosas cambien por un mejor país para todos. (...) Tengo mucha esperanza que las cosas van a mejorar pronto", sentenció en el video.
¿Cuándo será el concierto 'Los Sueños se cumplen'?
Según el anuncio compartido en sus redes sociales, las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha que pronto dará a conocer a sus seguidores, pero que está prevista para el 2026. Aquellos que no puedan asistir podrán solicitar el reembolso a través del mismo medio de compra a partir del 17 de octubre.
Es así como el músico peruano Tony Succar anunció la reprogramación de su concierto 'Tony Succar, Los Sueños Se Cumplen', previsto originalmente para el 13 de diciembre de 2025 en el Estadio Nacional de Lima.