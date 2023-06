Olenka Zimmermann confesó que piensa incursionar en la política: "Alcalde no, algo más profundo"

A través del detrás de cámaras del programa Mande quien mande (MQM), la exconductora de 'Al sexto día' Olenka Zimmermann confesó que piensa incursionar en la política, pero no como alcalde.

Tras ser abordada por un reportero de MQM, la popular influencer dio una revelación que dejó estupefacto al hombre de prensa en esos momentos.

De primera mano, el joven que entrevistaba a Olenka tras bastidores creyó que se relacionaría a un puesto en la alcaldía, a lo que la exconductora de 'Al sexto día' negó por completo.

"Estoy pensando... No, no, alcalde no, no, algo más profundo, más concreto, más integral", agregó la 'ex chica de impacto', reveló en exclusiva para MQM.