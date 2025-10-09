Ataque en concierto de Agua Marina: Así quedó el escenario tras el atentado contra el grupo de cumbia

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El atentado en medio de un concierto de la agrupación musical de cumbia Agua Marina ha generado indignación en la música peruana y la ciudadanía quienes consideran este hecho como una muestra clara de la creciente ola de extorsión que afecta a todos sectores de nuestro país.

Estrado con muchos agujeros

El ataque se llevó a cabo alrededor de las 10:10 p. m. cuando en medio de su presentación y con al menos 2 mil personas como público, desconocidos llegaron hasta la avenida Confraternidad, en Chorrillos, para abrir fuego contra el escenario desde la parte trasera.

Como resultado 4 integrantes de la banda resultaron heridos, los hermanos Luis y Manuel Quiroga, el tecladista, César More, y el animador, Wilson Ruíz.

Un equipo de Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos para mostrar como quedó el estrado tras el atentado realizado en horas de la noche. Según las imágenes captadas por las cámaras de este medio son múltiples los agujeros que dejaron los disparos efectuados.

El escenario se encontraba en el Círculo Militar de Chorrillos, dando las espaldas hacia la avenida en mención, que es de uso exclusivo del Metropolitano, pero pese a ello llegaron hasta dicha vía para abrir fuego. El estrado se basa en unas piezas metálicas acompañadas por una tela negra, la misma que fue siniestrada por los sujetos.

Propio de un concierto, la tela tiene los rastros de los más de 20 disparos efectuados, en este se observa que los individuos no dudaron en abrir fuego desde arriba y bajando, logrando impactar contra los integrantes de la agrupación, especialmente contra el tecladista César More y el baterista Luis Quiroga, quienes resultaron gravemente lesionados.

Escenario de Agua Marina

Hermanos Quiroga fuera de peligro

Los peritos de criminalística informaron, a su salida de la Clínica Maison de Santé, que los hermanos Quiroga se encuentran estableces, fuera de peligro y son acompañados por sus familiares en el centro de salud.

Por su parte, los otros dos heridos, Wilson Ruiz y César More, fueron trasladado al Hospital Guillermo Almenara debido a la gravedad de sus lesiones. La pareja del animador informó que ambos se encuentran aún graves y a la espera de ser operados, en las próximas horas se espera un nuevo comunicado de EsSalud que informe respecto al avance de su recuperación.

Este es el estado de salud de los 4 integrantes de Agua Marina que resultaron heridos tras los más de 20 disparos efectuados por desconocidos que dejaron varios orificios en el escenario donde se llevaba a cabo la presentación.