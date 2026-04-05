Melissa Klug afirma que Pamela López habría tenido un affaire con Diego Chávarri

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug no se guardó nada. En pleno set de La Granja VIP, la empresaria rompió el silencio sobre un tema que tenía en boca de todos: un presunto affaire entre Pamela López y Diego Chávarri, información que, según ella, le habría compartido Christian Cueva.

¿Affaire entre Diego Chávarri y Pamela López?

Durante la gala de eliminación, Ethel Pozo consultó a Melissa Klug sobre posibles romances dentro del reality. Sin rodeos, la empresaria señaló a Diego Chávarri como parte del historial sentimental de Pamela López.

"Hace un año y medio que viene sentándose en programas hablando de mí. El papá de sus hijos me contó sobre varias personas con las que habría estado. Incluso lo publicó en sus historias", declaró Melissa Klug, dejando en evidencia que su información venía de primera mano.

Melissa Klug precisó que fue Christian Cueva quien le mencionó directamente el nombre de Diego Chávarri. La declaración causó incomodidad inmediata entre los participantes, sobre todo en Paul Michael, actual pareja de Pamela López, quien reaccionó con ironía: "Estoy tranquilo y normal, es más, voten por él".

Diego lo niega y Pamela amenaza con demanda

Tras la polémica, Diego Chávarri negó rotundamente cualquier relación pasada con Pamela López. "Si hablamos de cosas que nos han contado, todos podríamos dejar mal a otros. Pero hay que tener respaldo para afirmar algo así", afirmó el exchico reality.

Por su parte, Pamela López también se pronunció y anticipó posibles acciones legales para proteger su imagen. "Yo creo que ya no vendría al caso las disculpas porque ya mencionó nombre y quien le dijo, entonces ya sé cómo proceder legalmente", indicó, dejando en claro que no necesita disculpas públicas y que tomará medidas sobre lo ocurrido.

on la amenaza de una demanda sobre la mesa, Melissa Klug no dudó en alzar la voz y defender lo que dijo: "Yo dije quién me lo contó y yo te estoy diciendo que a mí me lo contaron. Yo no estoy asegurando nada, a mí me lo contaron. Así como ella se sentó en todos los canales a decir que él le contó, pues a mí también me lo contaron".

De esta manera, el supuesto affaire entre Pamela López y Diego Chávarri se convirtió en el centro de atención tras las declaraciones de Melissa Klug, quien aseguró que la información se la dio Christian Cueva, provocando reacciones inmediatas dentro y fuera de La Granja VIP.