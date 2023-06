Paolo Hurtado: Jossmery Toledo envía indirecta al futbolista y desata polémica en redes sociales

¡Vuelve a desatar polémica! La modelo Jossmery Toledo volvió a utilizar sus redes sociales para enviar un provocador mensaje que muchos usuarios afirman estaría dirigido a Paolo Hurtado, futbolista con el que protagonizó un ampay en marzo del presente año.

La exmiembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) se grabó cantando una parte del tema ''No tires la primera piedra'' del cantante puertorriqueño Tommy Olivencia, y sus estrofas describirían exactamente lo que estaría viviendo en estos momentos el popular 'Caballito' Hurtado.

"No me tires la primera piedra, no me culpes por tu soledad", dice la estrofa de la canción que se escucha en el video que publicó Jossmery en sus redes sociales.