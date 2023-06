Jessy Kate revela que Pedro Aquino le pedía material de alto calibre: Quería verme en bikini y lencería

08/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante de cumbia Jessy Kate ha causado un gran revuelo en el mundo del espectáculo en Perú al hacer públicos los mensajes comprometedores y de de alto calibre entre ella y el futbolista peruano Pedro Aquino, mostrando así su atrevimiento.

En esta ocasión, la autodenominada "Potra de la Cumbia" ha decidido revelar todas las conversaciones en las que el jugador peruano insistía en encontrarse con ella.

Pedro Aquino le pedía material de alto calibre a Jessy Kate

En la reciente emisión del programa de espectáculos "Magaly TV, La Firme" del último miércoles 7 de junio, se analizaron en detalle las presuntas acciones inapropiadas de Pedro Aquino, a pesar de estar casado con Katherine Fernández.

Además, se revelaron mensajes sorprendentes dirigidos a la exvedette, en los cuales Pedro Aquino le solicitaba material audiovisual. "Es él el que me pedía una foto, un video, videollamada que sé yo. Claramente, lo que quería era que le mande una foto en bikini y lencería, lo que sea", expresó la cantante.

Jessy Kate había revelado amistad

Recientemente, durante una entrevista con Trome, Jessy Kate reveló que Pedro Aquino le enviaba mensajes constantemente para invitarla a salir. Sin embargo, ella había rechazado sus propuestas en varias ocasiones debido al respeto que tiene por el matrimonio del futbolista.

"Pedrito es un buen amigo, hemos hablado en algún momento, de vez en cuando me saluda para felicitarme, pero yo lo respeto mucho porque es un hombre casado y yo no soy ninguna Jossmery (Toledo). Yo no me meto con hombres casados, en algún momento ha habido alguna invitación, pero no se ha podido por temas de trabajo", declaró.

Además, mencionó que había conocido a Pedro Aquino desde hace bastante tiempo, ya que ambos frecuentaban los mismos círculos. Jessy Kate también recordó que tenía muchos amigos futbolistas debido a su participación como porrista del Sport Boys en 2019.

Por otro lado, dejó claro que podría aceptar la invitación de Aquino, pero prefiere mantener su relación como amigos en lugar de algo más. "Él es un pillín, pero lo tomo en broma porque es un hombre casado, con familia e hijos", agregó.

Finalmente, Jessy Kate reveló que la última vez que Pedro Aquino le propuso encontrarse fue hace dos o tres días, considerando que el equipo nacional de Perú tendrá un próximo partido.

Recordemos que El futbolista peruano Pedro Aquino se encuentra involucrado en un presunto escándalo de infidelidad. El actual jugador del América de México ha sido acusado de escribirle constantemente a la cantante de cumbia Jessy Kate.