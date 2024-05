¡Saca las garras! Tilsa Lozano y su potente consejo a Ely Yutronic tras polémica con Magaly Medina

24/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras ser vinculada con Paco Bazán, Ely Yutronic que ha envuelto en tremendo escándalo luego de que Magaly Medina expusiera un informe donde muestra el pasado de la periodista. En este contenido, la conductora de ATV Noticias se luce como anfitriona, modelo y también se difundieron sus fotos en bikini.

Como era de esperarse, este hecho indignó a la comunicadora quien en una entrevista para 'Día D' rompió en llanto al revelar que se sintió minimizada cuando vio el reportaje de la 'Urraca', pues no le pareció justo que, en lugar de resaltar su trabajo, se enfoquen en hurgar en datos de su vida privada.

Ante ello, la presentadora de 'Magaly TV, La Firme' la tildó de mentirosa por haber ocultado su pasado y se desató un enfrentamiento entre ambas. En medio de esta situación, Tilsa Lozano, una de las enemigas más fuertes de la 'Urraca' no dudó en sacar las garras y defender a Ely Yutronic.

Tilsa Lozano aconseja a Ely Yutronic

Tilsa Lozano declaró para Todo se filtra y habló sobre el enfrentamiento que se desató entre Magaly Medina y Ely Yutronic, ambas figuras de ATV.

"Hablar de Magaly me da flojera pero lo que te puedo decir es que ya basta de bullying entre nosotras. Tu pasado no te define y además, qué tiene de malo si fuiste modelo, vedette. La gente cambia y todos tenemos derecho de ser lo que nos dé la gana en nuestros inicios. ¿Ella ha matado a alguien? No entiendo cuál es el problema", dijo la popular Colita.

Además, aseguró que Ely Yutronic no debería avergonzarse de sus inicios y resaltó que Gisela Valcárcel también empezó como vedette. "¿Golpe bajo por qué? Ella tampoco debería avergonzarse de su pasado. Gisela, cuáles fueron sus inicios y ahora es la única reina de la tv, la figura más importante de la tv peruana, ella no se avergüenza de sus inicios, bromea con eso", acotó Tilsa Lozano.

Finalmente, le mandó un consejito a la conductora del noticiero nocturno de ATV. "Le recomendaría a la chica que cuando se bañe se ponga más jabón para que le resbale todo", dijo la modelo.

¿Qué dijo Magaly Medina?

En una entrevista con un medio local, Magaly Medina explicó que su reportero hizo una nota sobre Ely Yutronic donde incluyó datos que habían llegado a su 'Chismefono'.

"Cuando nos llegan estas imágenes al 'Chismefono' comenzamos a indagar y nos pareció llamativo. Y, si sabes que eso es parte de tu pasado y te lo guardas, olvidas o te da amnesia repentina sobre una parte importante de tu vida ya no es mi culpa, no es un golpe bajo. No estoy aquí para servir de sobona profesional a ninguna persona ni de mi canal ni de otro canal, lo que hago con hombres y mujeres es crítica y la crítica no es constructiva ni destructiva, solo es crítica", dijo para Trome.

Como se mencionó, Tilsa Lozano no dudó en intervenir en la polémica de Magaly Medina y Ely Yutronic y, fiel a su estilo, le aconsejó a la periodista que ignore las críticas mal intencionadas.