Samantha Batallanos revela que estuvo embarazada de Jonathan Maicelo: "Fue una pérdida"

La modelo Samantha Batallanos vuelve a sorprender a la farándula nacional al admitir que sí estuvo embarazada de Jonathan Maicelo, pero fue un momento doloroso porque lo terminó perdiendo.

La exreina de belleza atraviesa uno de los peores momentos de su vida tras denunciar en la comisaría de San Isidro las constantes agresiones físicas y psicológicas que recibió por parte del boxeador, por lo cual, la conductora del programa 'Magaly TV: La Firme' decidió consultar si en verdad esperaba un bebé de él, ya que anteriormente, ella lo desmentía.

Tras señalar que estuvo en estado de gestación, recalcó que la pérdida nunca se debió a los golpes o maltratos de las que era víctima constantemente en su relación con Maicelo.

"No quiero ser invasiva, pero, tú tuviste una pérdida durante tu relación con él. ¿Eso fue provocado por golpes?", le preguntó Magaly Medina a Samantha Batallanos. "No, no, eso no tiene nada que ver con eso. Fue una pérdida y ya, no fue a raíz de ningún golpe, no fue provocado", respondió con la voz entrecortada y con una expresión de tristeza.