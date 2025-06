Sergio Peña fue ampayado tomando y besando a misteriosa joven a pocos días del Perú vs. Colombia

03/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cuando toda la atención debería estar en la cancha y en el esperado partido entre Perú y Colombia, un chisme fuera del fútbol se robó el protagonismo. Mientras los hinchas siguen aferrados al sueño de ver a la 'Blanquirroja' en el Mundial 2026, un ampay de Sergio Peña ha desatado la polémica: fue captado tomando y besando a una misteriosa joven.

Ampay de Sergio Peña

Todo ocurrió el sábado 31 de mayo, cuando Sergio Peña fue captado en el All Music Fest 3, un concierto de reguetón que se llevó a cabo en el distrito limeño de Chorrillos.

Las cámaras de un programa de espectáculos no perdonan, y esta vez captaron al seleccionado entre la multitud, con capucha puesta, intentando pasar 'caleta'. Pero, claro, alguien siempre lo reconoce.

El video, que ya circula por todas las redes, muestra a Sergio Peña en plan romántico con una joven no identificada. Primero bailes, luego abrazos cariñosos, después el detalle curioso: le ofrece un chupetín directamente en la boca.

Y como si eso no bastara, cierran la escena con un beso apasionado digno de videoclip. Todo esto mientras el resto de sus compañeros seguía metido en los entrenamientos rumbo al decisivo choque ante Colombia.

Críticas, rumores y silencio en la Videna

El comportamiento de Sergio Peña no ha sido bien recibido por la hinchada. En X (ex Twitter), Facebook y TikTok, los comentarios no se hicieron esperar.

Muchos cuestionan la falta de compromiso del mediocampista, considerando que estamos en una etapa clave para mantener vivas las esperanzas de llegar al Mundial 2026.

"¿Así vamos a clasificar?", "Que respete la camiseta", "¡Un poco más de seriedad, pues Peña!" son solo algunas de las frases que se repiten en los comentarios.

A esto se suma el ingrediente sentimental: hasta hace poco, el jugador mantenía una relación con la periodista española Adriana Pozueco. Aunque no se ha confirmado si aún siguen juntos, muchos ya especulan sobre una posible ruptura... o infidelidad.

Por ahora, ni Sergio Peña ni su entorno han dado declaraciones, y desde la Videna solo se han limitado a mostrarlo entrenando con normalidad junto al resto del plantel.

A pesar del ampay en el que Sergio Peña aparece tomando y besando a una misteriosa joven, el jugador sigue concentrado con la 'Blanquirroja', que este viernes 6 de mayo enfrentará a Colombia en el Estadio Nacional por una fecha clave rumbo al Mundial de 2026.