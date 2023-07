Anthony Aranda no quiere ver besos de Melissa Paredes en "AFHS": "Que nadie me lo cuente"

El ingreso de Melissa Paredes a "Al fondo hay sitio" ha generado mucha controversia, pero ya que la también modelo sigue en la serie, su pareja Anthony Aranda afirmó que no le gustaría ver cuando Melissa protagonice un beso en la la ficción.

Como se recuerda, después del ingreso de la modelo a la serie, los fans se dividieron en dos bandos; los que no querían que esté en la producción y los que la defendían de todos los ataque que recibió por otros internautas.

Cabe resaltar, que Melissa ingresó para protagonizar a "Patty", una repartidora de comida que al parecer tendrá una aventura amorosa con "Joel" (Erick Elera) y debido a esto, no sería extraño que pronto se de un beso entre ambos personajes

Aprovechando que Melissa ha dado que hablar en la serie de América TV, una reportera de "Amor y fuego" le consultó a Anthony sobre la posibilidad que Melissa bese a algún compañero actor y su respuesta sorprendió.

"Ya le he dicho que no me avise, que no lo quiero ver. Ese día me quedo en las clases ensayando. Y que no me cuenten, que pase. Mentira, no, fresh, es parte de... no sé si va a haber o no, pero si hay es parte de", dijo de forma sarcástica.