Shirley Arica es acusada de tener salón de pestañas clandestino: Municipalidad no le dio permiso

Shirley Arica ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta después que un grupo de vecinos del edificio de San Isidro, en donde vive, la acusen de tener un negocio de pestañas clandestino de pestañas en el departamento que alquila, ello pese a que no cuenta con permiso municipal y tampoco con la autorización de la junta de propietarios.

Los vecinos, muy indignados, se pusieron en contacto con 'Magaly TV, la firme' para hacer una denuncia pública ya que el edificio donde vive la 'Chica realidad' no permite la operación de negocios debido a que es considerada una zona residencial.

"No está permitido el comercio en un departamento del edificio, ni por la junta de propietarios, ni por la Municipalidad (...) La Municipalidad (de San Isidro) ha sido clara en decir que no tiene permiso y ella sigue insistiendo en atender", denunció el vocero de la junta de propietarios.

Asimismo, destacó que si la modelo continúa atendiendo de forma irregular, le enviarán una carta notarial a ella y a la propietaria del departamento.

"La Municipalidad ha sido clara en decir que no tiene permiso y ella sigue insistiendo en atender (...) Si ella no desiste, le llegará una carta notarial a ella y a la propietaria del departamento", agregó.

El equipo periodístico de Magaly Medina se puso en contacto con la participante del reality 'Tierra brava' para consultarle sobre los permisos municipales que necesita para que su negocio de pestañas pueda operar en el departamento que alquila. En ese sentido, Shirley aclaró que sólo atiende por citas y la fastidian porque es una figura pública.

"Simplemente, es un estudio de pestañas, se atiende por citas y es a puertas cerradas (...) Van ocho personas por día como soy una persona pública y porque no encuentran ninguna piedra para fastidiarme, estoy haciendo todo legalmente. No abro porque no tengo mis papeles cuando tengas mis papeles saldré y voy a atender mi negocio", declaró.

Asimismo, aclaró que ya viene tramitando los permisos que necesita para que su negocio pueda operar y de ser denegado, se irá a otro lugar.

"Si en caso no se puede, que a mí me han dicho que si porque estoy tramitando todo con la municipalidad y me dicen que no se puede, entonces no voy a poder abrir, me voy a otro lado y listo", concluyó.