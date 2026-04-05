Shirley Arica y Pamela López protagonizan fuerte pelea en 'La Granja VIP': Se encararon por sus retoquitos

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'La Granja VIP' cada vez se pone más picante. En uno de los últimos días, Pamela López y Shirley Arica protagonizaron una fuerte pelea, donde también se involucraron Samahara Lobatón y Paul Michael. Los participantes se dijeron de todo cara a cara y casi se desata una pelea de manos, pero, afortunadamente, se controlaron en el momento exacto.

Pamela y Shirley casi se van a las manos

En un video difundido en redes sociales, se ve el momento en el que Paul pasa por el costado de Shirley y ella le dice que la mire bonito, pero él se defiende. En ese momento, Samahara interviene para apoyar a Shirley, pidiéndole a Paul que aprenda a respetar a las mujeres.

Paul intenta ir hacia donde estaban Pamela y Shirley, pero ella lo alcanza y, sin darse cuenta, patea la taza en la que Pamela López estaba tomando café. En ese momento se desata la pelea, ya que Pamela intenta mojar el pie de Shirley, pero ella se defiende y empiezan a discutir acaloradamente.

Varios integrantes se acercan para ver la pelea, entre ellos Samahara, quien también interviene en la discusión. Pamela ofende a Shirley, diciéndole que tiene un trasero falso, y Samahara le dice "conchuda", mientras Melissa Klug se reía. Sin embargo, Pamela no se quedó callada y le recordó a Samahara el mal procedimiento al que se sometió. "Casi te mueres con tu aceite de avión", le dijo.

Finalmente, Samahara y Shirley atacaron a Pamela López, diciéndole que se vea la cara antes de criticarlas. Incluso Sierra se burló de Pamela, afirmando que su lipomarcación le había quedado mal y que harían una rifa para que le hagan una nueva cirugía, ya que, según ella, le quedó fibrosis.

Melissa acusa a Pamela de haber estado con Diego Chavarri

Durante la gala de eliminación, Ethel Pozo consultó a Melissa Klug sobre posibles romances dentro del reality. Sin rodeos, la empresaria señaló a Diego Chávarri como parte del historial sentimental de Pamela López.

"Hace un año y medio que viene sentándose en programas hablando de mí. El papá de sus hijos me contó sobre varias personas con las que habría estado. Incluso lo publicó en sus historias", declaró Melissa Klug, dejando en evidencia que su información venía de primera mano.

Melissa Klug precisó que fue Christian Cueva quien le mencionó directamente el nombre de Diego Chávarri. La declaración causó incomodidad inmediata entre los participantes, sobre todo en Paul Michael, actual pareja de Pamela López, quien reaccionó con ironía: "Estoy tranquilo y normal, es más, voten por él".

Es así que, el tenso enfrentamiento dejó en evidencia la fuerte rivalidad entre los participantes de 'La Granja VIP'. Aunque no pasó a mayores, el incidente generó polémica en redes sociales y aumentó la expectativa del público por los próximos episodios del reality, donde el conflicto promete continuar.