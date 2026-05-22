¡Doble orgullo peruano! Natalie Vértiz y Luciana Fuster arrasan en el casting de Victoria's Secret

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luciana Fuster y Natalie Vértiz están cumpliendo uno de sus sueños más anhelados, ya que fueron llamadas por Victoria's Secret para realizar el casting presencial en Miami, luego de ser seleccionadas mediante un casting virtual que enviaron por redes sociales hace varias semanas. Ambas se mostraron muy emocionadas y caminaron por la pasarela, dando lo mejor de sí.

Natalie y Luciana en el casting de Victoria's Secret

La primera en comentar que había sido admitida para realizar el casting de forma presencial fue Natalie Vértiz. A través de sus redes sociales, publicó un video en el que mostraba partes de su casting virtual y la confirmación de la marca para pasar a la siguiente fase. Esto generó mucho revuelo en redes sociales por lo querida que es Natalie en el país.

Por otro lado, Luciana Fuster confirmó apenas esta mañana que también estaba dentro del grupo selecto de modelos que recibieron el "call back", por lo que viajó a Miami de imprevisto y documentó toda su experiencia mientras intenta convertirse en una de las selectas modelos de la marca de lencería.

En videos que circulan en redes sociales, se pudo apreciar a Natalie y Luciana dando lo mejor de sí en una pasarela ubicada en un centro comercial de Miami, donde la supermodelo Gigi Hadid las calificaba junto al equipo de casting de Victoria's Secret. Ambas fueron muy aplaudidas y dejaron una muy buena impresión en el público y los jurados.

Las críticas y halagos en redes sociales no se hicieron esperar, así como también las comparaciones entre ambas. Sin embargo, los comentarios que más primaron fueron los de apoyo, donde los fans de ambas se unían, asegurando que sería un gran logro que, al menos, una de ellas logre estar en el show principal.

Aún no se conoce la fecha exacta en que se anunciará a las ganadoras del casting abierto. Sin embargo, la convocatoria termina este 28 de mayo y el show se realizará en octubre, por lo que cada día decenas de modelos realizan el casting presencial y la competencia está muy reñida debido a que hay participantes de todas partes del mundo.

Es así que, el paso de Luciana Fuster y Natalie Vértiz por el casting de Victoria's Secret refleja la creciente presencia de talentos peruanos en escenarios internacionales. Más allá del resultado, ambas han generado gran expectativa y apoyo en redes sociales, evidenciando que la competencia es global, exigente y altamente mediática en esta nueva etapa de la marca.