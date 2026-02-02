Jackeline Salazar, empresaria secuestrada por 'El Monstruo', teme que la "puedan estar vigilando"

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, la empresaria Jackeline Salazar, una de las víctimas que fue secuestrada por Erick Moreno, 'El Monstruo', manifestó que vive con un pequeño trauma al salir a la calle. Aseguró sentir miedo a que alguien la vigile y que su familia la está ayudando a superar el episodio.

Aún teme por su seguridad

Tras permanecer 11 días secuestrada, Jackeline Salazar rompe su silencio para narrar el proceso que atraviesa tras el crimen cometido por Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', el pasado 13 de mayo de 2024.

En comunicación con Karina Novoa, la empresaria narró que su secuestro aún cala en su bienestar pues aún no puede desarrollar su vida con normalidad. Salazar narra que incluso salir a la calle representa un desafío personal pues aún vive con el miedo de que vuelva a ser víctima de otro ataque, situación que se agrava con la ola criminal que enfrenta el país.

"En estos momentos no. Si lo hago es un tramo muy pequeño, pero definitivamente no tranquila, ando con el miedo de que me puedan estar vigilando, que pueda venir un carro y me pueda llevar, pasan tantas cosas por mi cabeza", narró.

A pesar del difícil momento que atraviesa, la empresaria indicó que encuentra refugio en su familia la cual la está ayudando a superar el trauma vivido.

Tras la captura del cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte', Salazar indicó que si bien encontró cierta tranquilidad en ver detenido a 'El Monstruo', rememoró los episodios de su secuestro.

A pesar del miedo, la empresaria está dispuesta a colaborar con la justicia y reconoce que su testimonio es pieza clave en la investigación contra el criminal, quien afronta la actual prisión preventiva por su caso en particular.

Buscará cadena perpetua

César Nakazaki Seminario, abogado de la empresaria Jackeline Salazar, indicó que la pena la solicitará el fiscal, sin embargo, ahora la defensa busca posicionarse como un actor civil.

"La pena la pide el fiscal. Nosotros como actores civiles pasamos de ser víctima a un actor dentro del proceso para proponer temas de investigación, pruebas, oponernos si corresponde, poder contradecir los pedidos de la defensa de manera activa", precisó el abogado.

En ese sentido, el letrado indicó que la consecuencia jurídica del delito depende del país donde se lleva el proceso que es el Perú. "Lo mínimo que le va a tocar a ese señor son 35 años", aseveró Nakazaki.