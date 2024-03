¡Su quinto hijo! Josimar confirma segundo embarazo de María Fe Saldaña

Josimar sorprendió a todos sus seguidores al confirmar que su pareja, María Fe Saldaña, se encuentra embarazada y esperan juntos la llegada de su bebé. El salsero se mostró muy emocionado al anunciar que se convertirá en padre por quinta vez.

A pesar de la polémica que protagonizaron hace un tiempo, cuando el cantante viajó a Estado Unidos y se especuló que la había abandonado estando embarazada; Saldaña pasó la página y decidió darse una nueva oportunidad con el padre de su pequeña. Al parecer, su relación va viento en popa que han querido agrandar la familia.

Mediante sus redes sociales, el artista peruano compartió una imagen con la que confirma el embarazo de su pareja María Fe Saldaña.

María Fe Saldaña

Como se recuerda, en octubre del año pasado se especulaba que María Fe Saldaña estaba embarazada nuevamente. En ese momento, Josimar negó los rumores sobre otro hijo con la madre de su hija. Actualmente, la pareja reside junta en Estados Unidos.

Josimar contó que tuvo problemas con una disquera en nuestro país, por lo que se vio en la necesidad de viajar a Estados Unidos para poder recuperarse económicamente. comentó que en ese momento su futuro era incierto y optó por separarse temporalmente de la joven.

"La verdad es una, la sabe ella y la sé yo. Yo tenía que salir del país porque le debía como dos producciones enteras a la disquera porque había venido la pandemia y no había grabado. Me querían romper el contrato . No les agradó tampoco que participara en 'El Artista del Año', nadie sabe esa verdad. Yo no les había informado, entré y gané, pero lo hice por presión. Me dijeron: 'Si tú pierdes, tu contrato queda aquí, si ya entraste tienes que ganar, estamos invirtiendo tanto en ti como para que entres a competir sin decirnos a nosotros'", comentó el cantante en una entrevista con Carlos Vílchez .

Asimismo, habló sobre el difícil momento que pasó con su pareja, pues pensó que la había abandonado.

"Les dije que me dieran un tiempo, pero me respondieron que estuviera acá al mediodía, que me esperaban en la oficina en Miami.... Me fui, la dejé a mi hija, dejé a Mafe, estaba mal. No le gustó a Mafe que me fuera y nos separamos porque, prácticamente, ella pensó que la había abandonado. Le dije: ¿Pero qué hago? ¿Si me rompen el contrato, qué comemos? Todo era incertidumbre por la pandemia", recordó el salsero.