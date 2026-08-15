Tini Stoessel se casa con Rodrigo De Paul: filtran la lista de famosos que serían invitados

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se preparan para dar el sí y la boda ya tiene fecha: será el sábado 19 de diciembre en Buenos Aires. Tras la confirmación de la cantante, las miradas ahora están puestas en quiénes acompañarán a la pareja en uno de los eventos más esperados del espectáculo argentino.

Tini Stoessel se casa con Rodrigo De Paul

La noticia que durante meses fue motivo de rumores finalmente quedó confirmada por la propia Tini Stoessel. La cantante compartió un video en el que mostró parte de su viaje a París, donde se probó su vestido de novia, y dejó una frase que terminó con todas las especulaciones: "Me caso".

Con el anuncio, comenzó oficialmente la cuenta regresiva para el matrimonio de la artista y Rodrigo De Paul. La celebración está prevista para el sábado 19 de diciembre y, según trascendió, la pareja habría elegido el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, en Buenos Aires, como escenario para la ceremonia y fiesta.

Se trata de un exclusivo espacio que ya fue elegido por otras parejas conocidas, entre ellas Paulo Dybala y Oriana Sabatini, Stefanía Roitman y Ricky Montaner, Candelaria Tinelli y Coti Sorokin, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, además de Diego "Peque" Schwartzman y Eugenia de Martino.

¿Quiénes serían los famosos invitados?

Mientras Tini y De Paul avanzan con los preparativos, las especulaciones sobre la lista de invitados no tardaron en aparecer. Durante la emisión del jueves 13 de agosto de Puro Show, Marcia Frisciotti, conocida como Pochi de Gossipeame, mencionó a varias figuras que podrían estar entre los asistentes.

Según la comunicadora, María Becerra, La Joaqui, Lizardo Ponce y Susana Giménez serían algunos de los nombres que seguramente recibirían invitación. Precisamente, Susana fue quien anteriormente reveló la fecha de la boda.

La lista también incluiría a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, además de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Stef Roitman y Ricky Montaner. A ellos se sumarían Lele Pons, íntima amiga de Tini, y la cantante colombiana Greeicy. En tanto, Shakira y Sergio "Kun" Agüero también podrían ser considerados para la celebración.

Famosos que podrían quedarse fuera

Pero así como hay nombres que tendrían un lugar casi asegurado, también existen figuras que podrían quedar fuera de la boda. Entre ellas estarían Alejandro Stoessel y Mariana Muslera, padres de Tini, debido a los presuntos conflictos familiares que se han comentado.

Marcelo Tinelli, Camila Homs, Horacio Homs, Liliana Di Trani y Cande Molfese tampoco se perfilarían como invitados debido a la relación que mantienen con los novios. Entre los nombres que todavía permanecerían en duda aparecen Alejandro Sanz, Chris Martin y Nicki Nicole.

Finalmente, también existe expectativa por una posible presencia internacional: David Beckham, dueño del Inter Miami, club en el que actualmente juega De Paul, tendría grandes posibilidades de viajar a Argentina junto a su esposa, Victoria Beckham, para acompañar a la pareja.

Así, la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, prevista para el 19 de diciembre, ya genera expectativa por la posible lista de famosos invitados. Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Lele Pons, Greeicy y otras figuras estarían consideradas, mientras que varios nombres permanecerían fuera o todavía en duda.