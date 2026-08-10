Lamine Yamal, Belinda y Fabio Agostini figuran entre los "rostros más bellos" del 2026, según People

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lamine Yamal no deja de sumar reconocimientos dentro y fuera de las canchas. El futbolista español, una de las figuras más destacadas del Barcelona y de su selección, fue incluido en la edición 2026 de 'Los 50 más bellos' de People en español, una selección que reúne a conocidas personalidades del entretenimiento y el deporte. En la lista también figuran celebridades como Belinda y Zoe Saldaña.

Yamal entre "los más bellos"

Con apenas 19 años, Yamal atraviesa una etapa especialmente importante de su carrera. Tras conquistar el Mundial 2026 con España, el delantero volvió a convertirse en noticia, aunque esta vez por un motivo alejado del fútbol. Su inclusión en la prestigiosa lista de People destaca también el impacto que ha conseguido generar fuera de los estadios.

El jugador aparece en la categoría dedicada a los deportes, donde comparte espacio con otras figuras que han alcanzado reconocimiento internacional. Entre los seleccionados también se encuentran el mexicano Karim López, el ciclista Isaac del Toro, el cubano-estadounidense Fernando Mendoza y la árbitra mexicana Katia Itzel García.

Además de su desempeño deportivo, la atención sobre la vida personal de Yamal ha crecido considerablemente durante los últimos meses. En mayo de este año, el futbolista hizo público su romance con la influencer española Inés García, quien desde entonces se ha convertido en una presencia habitual en momentos importantes de la vida del jugador.

Belinda es considerada la más bella

La lista general de 'Los 50 más bellos' de 2026 tiene como principal figura a Belinda. La cantante mexicana, nacida en España, encabeza la selección de People en español, que también resaltó su trayectoria y los proyectos que viene desarrollando durante este año en la música y la actuación.

Por otro lado, la selección incluye a reconocidas figuras de diferentes ámbitos. En música, Karol G lidera el apartado, seguida por Danna Paola, Luis Fonsi, Feid y Cimafunk. En actuación, Zoe Saldaña ocupa el primer lugar, mientras que Dayanara Torres encabeza la categoría de televisión y presentadores de pódcast.

Entre los nombres que también llamaron la atención figura Fabio Agostini, conocido por su paso por Esto es Guerra y ganador de la última edición de La Casa de los Famosos. El español celebró su inclusión en redes sociales, sumándose así a una lista que reúne rostros destacados de la televisión, música, actuación y deporte.

Es así que, Lamine Yamal sumó un nuevo reconocimiento al ser incluido entre los rostros más bellos de 2026 por People en español. El futbolista comparte la selección con destacados deportistas y celebridades, mientras Belinda encabeza la lista y Fabio Agostini también figura entre los elegidos de esta edición.