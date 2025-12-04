Yahaira Plasencia confiesa que sigue en contacto con la hija de Jefferson Farfán: "Hay mucho cariño"

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante Yahaira Plasencia volvió a llamar la atención al contar cómo es hoy su relación con Maialen Farfán, la hija mayor de Jefferson Farfán, y qué pasó realmente con 'Doña Charo', la mamá del exfutbolista.

Yahaira tiene contacto con Maialen Farfán

La historia empezó hace unos días, cuando Yahaira Plasencia reveló que todavía mantiene contacto con Maialen Farfán, la primogénita de Jefferson Farfán. Sí, así como lo lees. A pesar del mediático final de su relación con la 'Foquita', el lazo con la joven nunca se rompió.

"Con Maialen hay un cariño de siempre y cada vez que me la encuentro o nos vemos en algún lado, o en alguna disco, siempre nos saludamos, hay mucho respeto y cariño", reveló.

El dato sorprendió, porque nadie imaginaba que, entre tantas polémicas del pasado, esa relación se hubiera mantenido intacta.

Pero como en toda historia farandulera, no todo es color rosa. El buen trato que conserva con Maialen Farfán no se repite con todos en el círculo cercano del exfutbolista.

¿Yahaira se lleva bien con 'Doña Charo'?

Cuando le preguntaron directamente por su vínculo con la mamá de Jefferson, conocida como 'Doña Charo', Yahaira Plasencia fue clarísima: ahí sí no hay contacto de ningún tipo.

"No, no tengo ningún tipo de contacto con la señora, nada. Hay que ser realistas, esa relación terminó hace muchísimo tiempo, cómo voy a tener contacto. Obviamente que les vaya muy bien en todo, hay respeto, pero más nada", confesó.

Eso sí, aseguró que, si algún día se cruzan, no tendría problema en saludarla con educación. Incluso contó cómo sería ese saludo: "Buenas, buenas, buenas", dijo entre risas.

La diferencia en el trato entre Maialen y la mamá de Farfán marcó un punto clave: algunas relaciones quedan del lado bonito de la historia, y otras simplemente se apagan con el tiempo.

Ni reconciliación ni junte con Farfán

Como si fuera poco, Yahaira Plasencia también fue consultada sobre la posibilidad de volver a cruzarse con Jefferson Farfán más allá de un encuentro casual. Esto luego de contar que vivió un momento incómodo en el aeropuerto al verlo inesperadamente.

"Un encuentro casual como lo que fue en el aeropuerto puede pasar en cualquier lado, pero en una fiesta privada o en alguna reunión de un familiar de él, para nada", aseguró, descartando cualquier acercamiento directo con su expareja.

Entre líneas, dejó claro que cada uno sigue su camino y que lo que pasó en ese aeropuerto fue simplemente eso: una coincidencia de la vida.

Yahaira Plasencia aclaró cuáles son los vínculos que aún conserva tras su relación con Jefferson Farfán. Con Maialen Farfán mantiene un cariño respetuoso, mientras que con 'Doña Charo' el contacto está totalmente cerrado.