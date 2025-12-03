Spotify Wrapped 2025: Bad Bunny fue el ARTISTA MÁS ESCUCHADO en la plataforma durante el año

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El esperado Spotify Wrapped 2025 ya está disponible y, como cada diciembre, ofrece un vistazo a los artistas, canciones y álbumes que definieron la banda sonora del año.

El informe confirma que Bad Bunny vuelve a ocupar el primer lugar como artista más escuchado a nivel global, con más de 19,800 millones de streams, consolidando su reinado tras haber liderado también en 2020, 2021 y 2022.

En el ranking global, completan el top cinco Taylor Swift, quien se posicionó como la número uno en Estados Unidos, seguida de The Weeknd, Drake y Billie Eilish. La lista refleja la diversidad de géneros que dominaron las playlists: desde el reguetón y el pop hasta el R&B y la música alternativa.

Canciones que dominaron el año

La canción más escuchada fue "Die With A Smile", colaboración entre Lady Gaga y Bruno Mars, que superó los 1.7 mil millones de streams. En segundo lugar se ubicó "Birds of a Feather" de Billie Eilish, mientras que el tercer puesto fue para "APT", de ROSÉ y Bruno Mars.

Estos éxitos muestran cómo las colaboraciones entre superestrellas y el poder de las plataformas globales siguen marcando tendencias.

En cuanto a álbumes, el más reproducido fue "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" de Bad Bunny, seguido por la banda sonora de la película KPop Demon Hunters.

También destacaron "HIT ME HARD AND SOFT" de Billie Eilish y "Short n' Sweet" de Sabrina Carpenter.

Wrapped y sus funciones para los usuarios

Más allá de las listas, Wrapped se ha convertido en una experiencia interactiva para los usuarios de Spotify. Este año, la plataforma ofrece:

Historias personalizadas que muestran los géneros, artistas y canciones más escuchados por cada usuario.

que muestran los géneros, artistas y canciones más escuchados por cada usuario. Playlists automáticas con los temas favoritos del año.

con los temas favoritos del año. Compartibles en redes sociales , con diseños visuales que permiten mostrar el perfil musical de cada persona.

, con diseños visuales que permiten mostrar el perfil musical de cada persona. Nuevas métricas como el "Sound Town", que identifica la ciudad del mundo que más se parece al gusto musical del usuario.

Estas funciones refuerzan el carácter social de la aplicación y convierten Wrapped en un fenómeno cultural que trasciende lo musical y reafirman el arte musical como parte de la cultura global.

El liderazgo de Bad Bunny y la presencia de artistas como Taylor Swift y Billie Eilish reflejan la fuerza de los géneros populares y la capacidad de Spotify para capturar tendencias. Para los usuarios, Wrapped no solo es un resumen de lo que escucharon, sino también una forma de compartir identidad y pertenencia en la comunidad digital.