¿Lionel Messi regresa al Barcelona? Así respondió el club ante las especulaciones

La visita de Lionel Messi al renovado Camp Nou encendió nuevamente la ilusión de los hinchas, quienes no podían evitar preguntarse si esto significaba que regresaría al Barcelona. Por ello, el club decidió aclarar su postura y responder a todas las especulaciones que surgieron tras el paso de la 'Pulga' por la cancha que lo vio brillar.

Messi en el Camp Nou del Barcelona

Lionel Messi regresó a Barcelona, pero no para jugar, sino para recorrer el sector ya remodelado del Camp Nou que ya está en uso.

La visita silenciosa del astro argentino despertó un montón de especulaciones entre los hinchas y los medios, lo que incluso provocó un fuerte enojo por parte de Joan Laporta, presidente del club.

"Hacer especulaciones sobre una posible vuelta como jugador, no corresponde", dijo para calmar los ánimos.

El paseo de Lionel Messi encendió nuevamente la ilusión de muchos seguidores, aunque desde el club dejaron claro que todo lo que se diga sobre su regreso como futbolista es simplemente especulación.

La realidad es que la 'Pulga' sigue vinculada con Inter Miami hasta diciembre de 2028, lo que hace casi imposible que pueda volver al Barça a jugar profesionalmente en el corto plazo.

Deco sobre posible retorno de Messi

En medio del revuelo, Deco, actual director deportivo de Barcelona, se refirió al tema en una entrevista con Qué t'hi jugues de La Ser.

"No creo que sea posible porque tiene contrato y nunca se planteó. Todavía podría dar algo, es un gran jugador, pero no es un tema del que vamos a hablar", dijo. Además, agregó: "El contexto ahora mismo es totalmente especulativo".

De esta manera, desde la dirigencia y el área deportiva del club dejan entrever que, por ahora, el regreso de Lionel Messi como jugador está fuera de discusión.

Aun así, todos reconocen su impacto eterno. "Leo va a tener impacto toda la vida, para mí, es el mejor jugador de la historia del club, junto a Johan (Cruyff) y Ronaldinho. Es normal siendo de esta generación no olvidarse de él", señaló Deco.

Messi y su cariño por el FC Barcelona

La visita también sirvió para que Lionel Messi expresara públicamente lo que siente por el club que lo vio brillar. "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma", escribió en sus redes el pasado 10 de noviembre.

Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo", añadió.

Al final, la visita de Lionel Messi al Camp Nou generó ilusión, pero el club dejó claro a través de Deco, su director deportivo, que un regreso inmediato como jugador no es posible, ya que Messi tiene contrato vigente con Inter Miami.