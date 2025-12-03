Recordado actor de telenovela 'Pasión de Gavilanes' sufre DOLOROSA pérdida: "La vamos a extrañar mucho"

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La recordada telenovela 'Pasión de Gavilanes' marcó una época en las producciones televisivas, uno de los actores protagonistas más entrañables es Mario Cimarro, quien actualmente atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras sufrir una dolorosa pérdida familiar.

¿Qué sucedió con el actor de 'Pasión de Gavilanes'?

El actor cubano recurrió el último martes 2 de diciembre para compartir la triste y delicada noticia con sus miles de seguidores de sus redes sociales, quienes se sorprendieron con dicho suceso.

Resulta que el que ganará popularidad siendo galán en telenovelas como "El cuerpo del deseo", "Los herederos del Monte" y "Mar de amor" perdió el lunes 1 de diciembre a una de las personas más importantes de su vida: su madre María Paz.

Mediante un carrete de cinco fotografías y un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el artista escénico recordó a la mujer quien le dio la vida y compartió un sentido mensaje.

"Con el corazón hecho pedazos les comparto, han sido varias semanas de apoyar a mamá. He buscado mil maneras, para detenerme, para poder escribir, desde el lunes ya no está con nosotros", se lee al inicio de la descripción del post.

Una dura batalla contra el Alzheimer

En consiguiente, el artista señaló que su progenitora partió a la eternidad "bien acompañada, con el cariño de sus hijos y con la bendición de su sacerdote".

"He decidio honrarla con con alegría , la alegría y el optimismo que siempre transmitió a todo el que la conoció. Luchó como una campeona contra el Alzheimer. La vamos a extrañar mucho, la vamos recordar siempre", acotó Mario Cimarro.

Además, calificó a su madre como "la maestra de muchas generaciones" y resaltó que fue ella quien le enseñó a los tres años "con muchísima paciencia y dedicación" a leer y escribir. "Me crió y educó para enfrentar la vida y sus desafíos con calma, serenidad y resiliencia. Con esa sabiduría que Paz nos va guiando a tomar el camino correcto y duradero", manfiestó.

"Ya la imagino bailando con papá, el abuelo Gildardo 'La mujer de Antonio' y mambito. Gracias por sus respetuosas muestras de cariño ante nuestro duelo", finalizó.

