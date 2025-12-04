Gisela Valcárcel regresa con fuerza a la TV: ¿Qué dijo sobre este nuevo inicio?

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gisela Valcárcel volvió a Panamericana TV después de muchos años y lo hizo recargada, feliz y lista para una nueva etapa. La conductora aseguró que esta vuelta marca un momento especial en su carrera y que está ansiosa por reencontrarse con su público.

Gisela Valcárcel regresa a la TV

El martes 2 de diciembre Panamericana TV vivió una noche movida. Gisela Valcárcel fue presentada como uno de los nuevos talentos del canal.

Con una sonrisa que lo decía todo, la conductora apareció radiante y dejó en claro que este regreso no es un simple retorno, sino el inicio de una etapa completamente renovada.

"Vuelvo a Panamericana, pero eso no es solo una vuelta, esto es el inicio de algo mucho más grande. Quizá es el inicio que tanto he esperado. Terminé ese video diciendo que uno siempre vuelve a los lugares en los que fue feliz, y yo he sido muy feliz en Panamericana", dijo.

Gisela Valcárcel y su amor por la TV

Apenas se acercó a los medios, habló con total sinceridad y soltura, mostrando ese carisma que nunca pierde. Entre flashes y micrófonos, lanzó una frase que resumió perfectamente su emoción:

"Feliz. Me siento feliz de estar en la televisión... volver a una Panamericana renovada me hace muy feliz", dijo.

Durante su presentación, la conductora aprovechó para reflexionar sobre lo que representa este nuevo capítulo. Reconoció que la televisión siempre ha sido un espacio donde conecta naturalmente, incluso en tiempos donde lo digital está en auge.

"A mí me encantan digitales, pero amo la televisión. Es mi primer amor... la televisión me ha enseñado todo lo que sé", confesó.

El reportero le comentó que para muchos la televisión todavía tiene esa magia especial, ese encanto que ni todo el avance de lo digital ha logrado quitar.

Gisela no dudó en responder: "Sí, sí, sí, le estoy agarrando la onda a digitales, pero la televisión me ha enseñado todo lo que sé. Creo que conecta casi como mágicamente con lo que yo hago, y yo conecto a través de la televisión. Es decir, a mí me encanta".

Se notaba que Gisela no solo estaba regresando a un canal, sino reencontrándose con una parte muy importante de su historia profesional. Entre risas y comentarios, dejó claro que esta etapa la vive sin miedo y con muchas ganas de hacer cosas nuevas.

"Creo que va a ser una etapa entretenida, una etapa arriesgada... y me gusta eso. Lo que siento es felicidad por estar en la televisión, porque me encanta conectar", añadió.

Así arranca la nueva etapa de Gisela Valcárcel en la TV, un regreso marcado por la emoción, la renovación y ese cariño eterno que tiene por la pantalla chica.