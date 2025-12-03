Rebeca Escribens reemplaza a María Pía Copello en la conducción de 'Mande Quien Mande'

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 03/12/2025
En el reciente evento 'Conexión 2026', se confirmó que Rebeca Escribens será la nueva conductora de Mande Quien Mande, reemplazando a María Pía Copello. La actriz y presentadora mostró su entusiasmo por esta nueva etapa.
Rebeca Escribens será la conductora de 'MQM'
El evento 'Conexión 2026' dejó claro que América Televisión tiene planes importantes para el próximo año. Entre las novedades más comentadas está la conducción de Mande Quien Mande, que ahora estará a cargo de Rebeca Escribens.
Esto significa que la actriz dejará su rol en América Espectáculos, un programa donde trabajó codo a codo con su productor Lucho durante 10 años.
Con evidente emoción, Rebeca Escribens confesó: "Me habían pedido que me calle, dejo América Espectáculos para migrar a MQM. Contenta pero emocionada y triste a la vez porque dejo a mi Lucho después de 10 años".
El cambio también abre la puerta para que Rebeca Escribens explore otras facetas como presentadora.
"MQM es un espacio en donde voy a poder explotar muchas más facetas. Estoy contenta, no asustada pero sí con pena por Luchito... Esa ha sido la mayor interrogante, lo que más me ha costado", compartió.
Rebeca ya ha tenido un acercamiento con Marco Díaz, productor de MQM, y eso le dio confianza para aceptar el reto.
"Es un ser maravilloso, si no lo hubiera conocido antes hubiera sido más difícil mi decisión, pero ya he tenido un acercamiento y tiene un corazoncito hermoso. Me gusta trabajar con su equipo, es un equipo humano muy bonito", añadió.
¿Qué pasará con María Pía Copello?
Mientras tanto, los rumores sobre María Pía Copello siguen circulando. Todo indica que la presentadora continuará ligada a América Televisión, pero ahora enfocada en un espacio nocturno los fines de semana.
Es decir, su objetivo principal será competir directamente contra Gisela Valcárcel, quien se sumará a Panamericana TV.
Recordemos que María Pía Copello comenzó su etapa en Mande Quien Mande el 6 de febrero de 2023 junto a Carlos Vílchez, quien interpretaba a 'La Carlota'.
El programa surgió como reemplazo de En boca de todos, que contaba con la conducción de Ricardo Rondón y Tula Rodríguez, y desde entonces se consolidó como un espacio clave dentro de la programación de América Televisión.
Rebeca Escribens asumirá oficialmente la conducción de Mande Quien Mande, dejando atrás América Espectáculos y a su histórico equipo. En tanto, María Pía Copello prepara su próximo proyecto en la pantalla.