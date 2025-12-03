Christian Cueva volverá a tener presentaciones con Pamela Franco tras su salida de Emelec: Esto cobran

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras su salida de Emelec, Christian Cueva volverá a tener presentaciones con Pamela Franco y, como era de esperarse, las tarifas del dúo no tardaron en filtrarse. El público ya comenta lo que cuesta verlos en un mismo evento.

Christian Cueva volvió a Perú

La decisión de Christian Cueva de rescindir su vínculo con Emelec no solo remeció el ámbito deportivo, sino que también terminó desatando una doble ola mediática.

El futbolista pisó nuevamente suelo peruano justo cuando se encendían las luces del tour que protagoniza junto a Pamela Franco, una gira que meses atrás ya los había convertido en tema obligatorio de conversación.

Todo comenzó cuando el entrenador Guillermo Duró confirmó que Christian Cueva decidió poner fin a su contrato con el club ecuatoriano.

Según explicó, el jugador "no la estaba pasando bien, no se sentía cómodo y tiene la posibilidad de otros clubes y, bueno, prefirió rescindir contrato, llegar a un acuerdo con los dirigentes para volver a su país".

Recordemos que Christian Cueva llegó a Emelec a mitad de año, después de que el club pagara la cláusula de rescisión que tenía con Cienciano, un monto que habría bordeado los 75 mil dólares.

En Emelec disputó 17 partidos y registró dos goles y dos asistencias. Su etapa en el club fue de más a menos: al inicio aportó para mejorar los resultados y alejar al equipo de la zona de descenso, pero con el avance del año su rendimiento cayó notablemente.

La tarifa de Cueva y Pamela Franco

Mientras se comentaba su retorno al país, un video difundido por una empresaria del rubro de eventos volvió a prender la chispa del espectáculo.

En el registro, ella detalla cuánto cuesta contratar el show de Pamela Franco y cuánto sube el monto cuando Christian Cueva aparece en escena.

Según su versión, la presentación de Pamela Franco y su orquesta asciende a cincuenta mil soles. Pero si Christian Cueva decide acompañarla, la tarifa escala a setenta mil, un paquete que —asegura— se ofrece cuando ambos aceptan presentarse juntos.

Recordemos que no era la primera vez que la pareja quedaba en boca de todos por estas incursiones en discotecas y celebraciones privadas.

En medio de los cambios que trajo su salida de Emelec, Christian Cueva volverá a tener presentaciones con Pamela Franco, y ya se sabe cuánto cobran por show. Con esas cifras sobre la mesa, la dupla vuelve a colocarse en el centro de la polémica.