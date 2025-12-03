Jorge Fossati y la condición que puso para seguir al mando de Universitario en 2026

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes entró en modo alerta máxima tras conocerse la condición de Jorge Fossati para seguir en el club. La directiva ahora debe evaluar si cumple el requisito que el técnico considera indispensable para su continuidad de cara al 2026.

Fossati y su condición para seguir en la 'U'

Universitario de Deportes no esperaba que la continuidad de Jorge Fossati se pusiera en discusión, pero la situación es clara, pues el técnico campeón tiene un requisito innegociable para seguir en el club.

🔴🔵#ExitosaDeportes⚽⚽ | En declaraciones para Exitosa, el representante de Jorge Fossati, Pablo Betancourt, indicó que el 'Nono' tiene como objetivo la Copa Libertadores 2026. Además, deslizó que el técnico uruguayo se reincorporará al plantel de la U los primeros días de... pic.twitter.com/yyuf9ECH06 — Exitosa Noticias (@exitosape) December 3, 2025

Según su representante, Pablo Betancourt, Jorge Fossati busca cambios profundos en la comunicación con el área deportiva, un punto que considera vital para planificar la temporada 2026.

Betancourt confirmó en exclusivo para Exitosa que ya tuvo una primera reunión con Álvaro Barco, donde se tocó el tema de la continuidad del 'Nonno'.

La conversación dejó sensaciones positivas, pero también evidenció que todavía hay varios detalles por resolver.

"Nos hemos reunido con Álvaro Barco y bien, hay que ajustar algunos temas y buscar mejorar de alguna manera si quiere conseguir un objetivo más importante", explicó, descartando que lo económico sea la traba principal.

El entrenador quiere tener mayor participación en decisiones estratégicas del club, especialmente en fichajes, renovaciones y proyección del plantel.

Su objetivo es asegurarse de que la planificación del 2026 se haga con una comunicación fluida entre todas las áreas, algo que considera indispensable para mantener el nivel competitivo del equipo.

"Todavía no tenemos nada puntual, sí la voluntad que en eso, tanto los dirigentes como el entrenador en querer reforzar el plantel para apuntar más arriba en lo que es internacionalmente", agregó Betancourt.

La pelota ahora está del lado de la directiva, que deberá decidir si ajusta la estructura interna para retener a uno de los entrenadores más exitosos de los últimos tiempos.

La presión es histórica porque perder a Jorge Fossati en esta etapa no solo afectaría la planificación deportiva, sino también el ánimo del plantel y la confianza de los hinchas en el proyecto del club.

¿Cuánto gana Jorge Fossati en Universitario?

Jorge Fossati tiene contrato hasta diciembre de 2026 y actualmente gana 30 mil dólares mensuales, lo que suma 360 mil dólares por temporada, según datos de Salary Sport.

La pelota quedó en la cancha de Universitario. Jorge Fossati puso sobre la mesa la condición que marcará si puede seguir liderando al equipo en 2026, y la directiva tendrá que decidir si hace los ajustes necesarios para retenerlo.