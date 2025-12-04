Jorge Luna hace historia con dos Récords Guinness por su plataforma 'No hay sin suerte'

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jorge Luna volvió a sorprender a sus seguidores al obtener dos Récords Guinness gracias a su plataforma de suscripción 'No hay sin suerte'. El creador de contenido celebró emocionado este nuevo hito, que refuerza su impacto en la industria digital de América Latina.

Jorge Luna y su dos Récords Guinness

Jorge Luna no deja de sorprender. El popular influencer y conductor de Hablando Huevadas sorprendió a más de 4 millones de seguidores en Instagram al anunciar que su plataforma de suscripción había alcanzado dos Récords Guinness.

Uno de ellos corresponde a la mayor cantidad de espectadores en un sorteo transmitido en vivo por Instagram, con 14.116 personas conectadas simultáneamente el 30 de octubre de 2025.

El otro récord es aún más impresionante: la mayor cantidad de premios entregados en un solo mes mediante su página de suscripción, sumando 5.156 premios otorgados entre sus usuarios.

Los reconocimientos no llegaron de la noche a la mañana, pues Guinness World Records validó ambos logros mediante un riguroso proceso que incluyó supervisión remota y notarial.

Finalmente, la página web de Jorge Luna recibió los certificados oficiales que ahora engrosan su ya impresionante historial de hitos digitales.

La organización destacó que estos récords reflejan la fortaleza de la comunidad que respalda al creador y la solidez de su plataforma.

Para quienes no lo sepan, un Récord Guinness es la mejor marca registrada en una habilidad humana o logro del mundo natural, y su reconocimiento es un símbolo de excelencia mundial.

La emoción de Jorge Luna y sus fans

Jorge Luna compartió su felicidad en redes sociales. "Quiero compartir con ustedes esta felicidad. Debo confesar que lloré cuando abrí los certificados de Guinness. Es un sueño más cumplido", escribió, agregando luego: "Emocionado y agradecido con el de arriba".

Sus seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes llenos de cariño y humor: "Nuestro capibara de exportación más exitoso", "El patrón de los marrones", "Larga vida al rey marrón", y "Jorgito, hermano, lo lograste. Felicidades".

Este logro se suma al que Jorge Luna alcanzó con Hablando Huevadas, el dúo cómico que en septiembre de 2024 hizo historia al convertirse en el primer grupo peruano en llenar el Madison Square Garden en Nueva York.

En pocas palabras, Jorge Luna hizo historia con dos Récords Guinness gracias a su plataforma 'No hay sin suerte'. El creador de contenido celebra este logro con emoción y agradecimiento, mientras sus millones de seguidores siguen respaldándolo.