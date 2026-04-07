Al menos nueve bebés han muerto en hospital de EsSalud en Piura: Padres denuncian presunta negligencia

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Hospital José Cayetano Heredia de EsSalud, en Piura, se encuentra en el ojo de la tormenta tras el reporte del fallecimiento de al menos nueve recién nacidos en sus instalaciones. Padres de familia acusan al nosocomio por presunta negligencia señalando que no garantizan las condiciones adecuadas.

Reportan muertes de bebés en hospital de EsSalud

Según testimonios de padres de familia que se congregaron en una protesta el pasado 31 de marzo, el hospital de EsSalud, ubicado en el distrito de Castilla, no cuenta con especialistas neonatales, medicamentos, insumo básicos ni con las condiciones sanitarias para proteger a los menores ante posibles infecciones intrahospitalarias.

En aquella oportunidad, el medio Norte Sostenible recogió múltiples testimonios de los padres que han perdido a sus bebés en el hospital regional y de aquellos cuyos hijos se han visto obligado a extender su estancia al contraer infecciones.

"Un examen puede tardar hasta un mes aquí. Si queremos rapidez, tenemos que pagar hasta 2,500 soles de nuestro bolsillo", sostuvo un familiar reclamando también el tiempo de demora en la respuesta de la atención.

Contraloría interviene y Defensoría del Pueblo se pronuncia

A raíz de los fallecimientos y afectaciones a los menores, un equipo de la Contraloría General intervino el servicio de neonatología del hospital regional para indagar las condiciones del nosocomio el pasado lunes 6 de abril.

En la visita, el equipo de auditores informó que cinco bebés permanecían hospitalizados en incubadoras debido a su situación crítica, señalaron a los medios locales.

Además, este martes 7 de abril, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento exigiendo información a las autoridades del nosocomio, así como acciones inmediatas ante el preocupante incremento de muertes y medidas para reducir los riesgos.

En el comunicado, además, la autoridad indica que una de las posibles causas de las muertes estaría vinculado a "partos prematuros", por lo que se ha conformado un comité encargado de investigar los pormenores.

"Instamos a fortalecer de manera urgente las acciones de vigilancia y control de infecciones intrahospitalarias que estén afectando a los recién nacidos hospitalizados, así como a activar los protocolos de vigilancia, prevención y control de infecciones asociadas a la atención de la salud", finaliza el comunicado

𝗣𝗘𝗗𝗜𝗠𝗢𝗦 𝗔𝗖𝗧𝗜𝗩𝗔𝗥 𝗔𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗜𝗡𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔𝗧𝗔𝗦 𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗖𝗔𝗦𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗠𝗨𝗘𝗥𝗧𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗖𝗜𝗘𝗡 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗗𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗛𝗢𝗦𝗣𝗜𝗧𝗔𝗟 𝗘𝗦𝗦𝗔𝗟𝗨𝗗 𝗗𝗘 𝗣𝗜𝗨𝗥𝗔#Piura 📢| Hemos requerido información al Hospital José Cayetano Heredia de... pic.twitter.com/TFiw56ZBqH — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) April 7, 2026

La preocupación por el incremento de fallecimientos de bebés en el hospital José Cayetano Heredia de EsSalud continúa causando conmoción en la región. Los padres denuncian presuntas negligencias y las autoridades han exigido mayor información sobre las condiciones del establecimiento.