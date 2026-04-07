Ricardo Gareca cuestiona a Jefferson Farfán por asegurar que Christian Cueva era su 'engreído'

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En una reciente edición del programa La Sustancia, Ricardo Gareca no se contuvo y le hizo un reclamo a Jefferson Farfán después de que este asegurara que Christian Cueva era su jugador 'engreído' dentro de la selección peruana.

Ricardo Gareca cuestiona a Jefferson Farfán

Ricardo Gareca no dudó en tocar el tema que más le cuestionaron durante su etapa como entrenador: "¿Cuevita es mi engreído, decís vos? ¿Por qué dicen eso?", preguntó el 'Tigre'.

Jefferson Farfán, con su habitual tono irónico y relajado, respondió: "Profe, es que al comienzo Cueva tuvo unos problemas complicados en Alianza y mucha gente no confiaba, pero el talento era visible; los que no veían eso eran ciegos".

El diálogo continuó con un intercambio que mostró complicidad entre ambos: "Vos agarraste una sintonía con él", comentó Gareca. Farfán respondió: "Exacto, imagínese si no hubiera estado él en ese momento. Después la gente entendió, ahí está el ojo importante de usted", reconociendo la visión del 'Tigre'.

Farfán recuerda su primer rol como capitán

La entrevista también dejó espacio para que Jefferson Farfán contara detalles de sus primeros días con Ricardo Gareca en la selección. Según el exdelantero, cuando el entrenador argentino llegó al banquillo de la Bicolor, lo sorprendió con una propuesta inesperada.

"Cuando usted llegó al Perú, habló conmigo para ser el capitán. Cuando usted llegó a la selección, nosotros conversamos; usted se sentó y me dijo: 'Quiero que tú seas el capitán', y yo agarré y me chupé, estaba nuevo, y yo le dije: 'De líder no tengo nada'", expresó la 'Foquita'.

Jefferson Farfán habla del pasado Bicolor

Jefferson Farfán también hizo un repaso por los procesos de la Bicolor antes de la llegada del 'Tigre', y dejó en claro por qué, a pesar de contar con grandes figuras, la Bicolor no lograba buenos resultados.

Antes de la era del 'Tigre', Perú tuvo nombres de peso en su nómina, incluyendo a Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas, Paolo Guerrero y, por supuesto, la propia 'Foquita'. Sin embargo, esos talentos no alcanzaban a llevar al equipo a instancias decisivas, algo que Farfán explicó con sinceridad y detalle:

"Yo en la selección he pasado varios procesos y los procesos anteriores fueron complicados porque se perdió lo más importante de un grupo: la unión", señaló Jefferson Farfán.

Según él, la falta de familiaridad y compañerismo dentro del vestuario hacía que todo fuera más difícil: "Cuando no hay familiaridad en un equipo y no se empuja para el mismo lado, todo es complicado".

El exjugador de Alianza Lima destacó además que la selección peruana fue clave en su desarrollo profesional: "La selección representa mi vida. Yo estuve en todas las selecciones: sub-17, sub-18, sub-23 y mayores. (...) Si fui lo que fui en Europa, es por la selección", confesó Farfán.

Así, entre risas y confesiones, Gareca y Farfán pusieron fin al debate sobre si Cueva era o no su 'engreído', recordando que en la Bicolor lo que vale es el esfuerzo y el compañerismo dentro del campo.