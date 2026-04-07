Caen 'Los Carroñeros del Tinder' en La Victoria: Captaban a sus víctimas con perfiles falsos para asaltarlos

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

En un golpe a la delincuencia en La Victoria, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a la banda criminal autodenominada 'Los Carroñeros del Tinder', que captaban a sus víctimas con perfiles falsos a través de la popular aplicación de citas para posteriormente asaltarlos.

PNP captura a la banda criminal 'Los Carroñeros del Tinder'

Agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde de la Policía Nacional desarticularon el grupo criminal autodenominado 'Los Carroñeros del Tinder' en el distrito de La Victoria. Estos facinerosos captaban a sus víctimas a través de la creación de perfiles falsos en la aplicación de citas Tinder con la que pactaban encuentros amorosos para asaltarlos.

De acuerdo a información de la PNP, los encuentros con las personas se realizaban en un edificio localizado en la Prolongación Lucanas, una zona que ellos ya tenían monitoreada.

No solo robaban a los jóvenes que contactaban sino que también los cogoteaban en plena vía pública. Los efectivos policiales ya se encontraban tras los pasos de estos hampones, que mantenían comunciación mediante WhatsApp y se hacían pasar por una jovencita para concretar la cita en el lugar.

Fue entonces que, en el momento en que una víctima ingresó a una de las habitaciones del predio, los malhechores irrumpieron para despojarlo de todas sus pertenencias. Sin embargo, no contaban con que las fuerzas del orden se encontraban allí e ingresaron para capturarlos de manera inmediata antes de que pudieran concretar el atraco.

Los integrantes de 'Los Carroñeros del Tinder'

El jefe del Escuadrón Verde, el coronel de la Policía Nacional del Perú Carlos Alcántara explicó a detalle cuál era el modus operandi de este grupo delictivo que ponía en peligro la vida de los jóvenes.

"Esta banda criminal se apoderaba de personas incautas que accedían a las citas con perfiles falsos, con fotos falsas. Ya cuando llegaban (las víctimas) no era lo que pensaban. Eran víctimas de asalto o a veces de agresión física", manifestó.

Tras su intervención se logró identificar a los integrantes de 'Los Carroñeros del Tinder': Michael Cori Cavero y José Ayaucán Saldarriaga, ambos de 18 años y un menor de 17 años. Según fuentes oficiales todos ellos cuentan con antecendentes por los delitos de hurto y robo a mano armada. Fueron puestos disposición del Depincri de La Victoria.

In fraganti cayeron los integrantes de la banda criminal 'Los Carroñeros del Tinder' por agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde la Policía Nacional, en el distrito de La Victoria. Estos sujetos creaban perfiles falsos en el popular aplicación de citas para pactar encuentros amorosos y finalmente asaltar a sus víctimas.