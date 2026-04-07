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Elecciones Generales 2026

Presidente del JNE pide a peruanos familiarizarse con nueva cédula de votación: "Si hacen su tarea, será fácil de llenar"

El titular del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Burneo, instó a la población a "hacer su tarea" y emitir un voto informado en los próximos comicios.

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Presidente del JNE pide a peruanos familiarizarse con cédula de votación de las Foto: composición

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/04/2026

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A pocos días de las Elecciones Generales 2026, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, pidió a la ciudadanía familiarizarse con la nueva cédula de votación para así emitir un voto informado. Su mensaje fue difundido a través de las redes sociales del organismo electoral.

"Si logran hacer su tarea unos días previos, va a ser una cédula muy fácil de llenar y poder ejercer este derecho y responsabilidad", dijo el titular del JNE, instando a la población a capacitarse para realizar un voto informado.

Como se recuerda, en estas elecciones, la cédula de sufragio deberá albergar  tendrá un tamaño mínimo de 42 cm. de ancho y un largo mínimo de 21 cm., un diseño establecido de ese modo para poder contener a las 38 agrupaciones políticas que participan en la contienda.

Proceso transparente e independiente

En su mensaje, Roberto Burneo también aseguró que la institución que preside garantizará un proceso electoral "transparente, independiente y profesional", desplegando un "equipo sin precedentes de fiscalización y monitoreo de medios".

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"El Jurado Nacional de Elecciones y todo el sistema electoral se han venido preparando arduamente para este día y confíen que vamos a realizar un trabajo totalmente profesional, independiente, transparente, además, que vamos a garantizar su voto", sostuvo.

Además, aconsejó a la ciudadanía habilitada para expresar su voto a que se informen sobre los candidatos y sus planes de gobierno antes de acudir a las urnas el próximo domingo 12 de abril.

"Estamos en la recta final a una semana del 12 de abril, el día de las elecciones generales, así que invocamos a toda la población a que se informen, a que ingresen a nuestra página del voto informado y puedan tener conocimiento de todos los candidatos y todas sus propuesta",  indicó.

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Restricciones electorales ya iniciaron

Según lo estipulado por el JNE, desde el pasado lunes 6 de abril se encuentra prohibido la difusión de encuestas de opinión a través de medios de comunicación. De hacer caso omiso, las multas oscilan entre los S/ 55 000 y S/ 550 000, según el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). 

Sumado a ello, a partir de la medianoche del viernes 10 de abril se empezarán a restringir las reuniones y manifestaciones políticas; y a la misma hora del sábado 11, quedará suspendida toda forma de propaganda política.

Los preparativos para la jornada democrática del 12 de abril ya se encuentran dispuestos. En ese sentido, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones pide a la ciudadanía mantenerse informado para emitir un voto responsable.

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