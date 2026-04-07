Crimen en Piura: Sicario acribilló a hombre con más de 20 balazos frente a su familia en Sullana

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

En la provincia de Sullana, en la región Piura, un sicario acribilló a un hombre con más de 20 balazos frente a su familia y amigos, cuandoi participan de una reunión en las inmediaciones de una vivienda.

Sicario acribilla a un hombre con más de 20 balazos

En el sector La Selva, en la provincia piurana de Sullana, se registró un lamentable hecho mientras un grupo de personas disfrutaban de un momento ameno, que terminó en un fatídico crimen.

En medio de risas, abrazos y vasos de alcohol, en exteriores de la vivienda donde se encontraban los presentes, se estacionó una motocicleta. De pronto, de manera intempestiva apareció un sujeto que vestía una polera oscura con un arma en mano y sin mediar palabra abrió fuego en varias oportunidades acabando con la vida de un hombre.

Uno de los varones cayó de una de las sillas en la que se encontraba, otro que quiso evitar que el criminal abriera fuego, sin embargo, fue alejado a balazos. En medio del feroz ataque el resto de personas se protegieron entre las sillas para evitar ser alcanzadas por los proyectiles y salvaguardar sus vidas.

Posteriormente, los asistentes corrieron despavoridos al interior del domicilio para escapar de las balas, tras ello el criminal disparó nuevamente contra su víctima asegurándose de dejarlo sin vida. En total le disparó 22 veces con un arma mini uzi.

¿Quién era el hombre que fue acribillado de 22 balazos?

La víctima mortal fue identificada como Miguel Ángel Sandoval Vaca, quien falleció en su hogar frente a sus familiares y amigos. De acuerdo a la Policía Nacional del Perú (PNP) el móvil detrás de este asesinato estaría vinculado un ajuste de cuentas por venta de drogas.

Hay que subrayar que en lo que va del presente año 2026, la ciudad de Sullana registra cerca de 20 fallecimientos por encargo. Además, el criminal que fue grabado por las cámaras de seguridad de la casa ya fue identificado por los efectivos policiales y ya se encuentran tras sus pasos.

Es así como en el sector La Selva, en la provincia piurana de Sullana, un sicario irrumpió una reunión en una vivienda y a quemarropa acribilló a un hombre de 22 balazos frente a sus familiares y amigos. El hecho quedó grabado en las cámaras de videovigilancia por lo que la Policía ya lo identificó y esperan poder capturarlo. Por su parte el cuerpo del occiso fue trasladado a la morgue de la ciudad.