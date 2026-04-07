Partidos que no superen la valla electoral el 12 de abril desaparecerán a partir de enero de 2027: "Les van a cancelar la inscripción"

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

A cinco días de celebrarse la primera vuelta electoral en todo el Perú, la gran mayoría de partidos políticos estarían en peligro de extinción si es que este domingo 12 de abril no superan la valla electoral, así lo dio a entender esta mañana en Exitosa el abogado y experto en derecho electoral, José Manuel Villalobos.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el jurista reveló que, de acuerdo con las últimas modificatorias a la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), las agrupaciones que no cumplan con los dos requisitos para tener representación en el próximo Senado, perderán su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desde el enero de 2027.

¿Cómo funciona la valla electoral para los partidos políticos?

Teniendo en cuenta los criterios establecidos por el JNE a mediados de marzo último sobre la aplicación de la valla electoral para las elecciones generales 2026, Villalobos recordó que, los partidos políticos que no obtengan como mínimo tres senadores, ni representantes en la Cámara de Diputados, ni logren superar el 5 % de los votos válidos a nivel nacional en la respectiva cámara, pasarán a la historia desde el próximo año.

"Primero, es que no pasas la valla, no vas a tener representación en la Cámara de Senadores, habrían que ver si tienen representación en Diputados, porque si tampoco tiene bancada en Diputados, la consecuencia es que ese partido político al no pasar la valla en ambas cámaras en enero de 2027 va a desaparecer como partido, le van a cancelar la inscripción", señaló.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el abogado y experto en derecho electoral, José Manuel Villalobos, indicó que aquellos partidos políticos que no pasen la valla electoral podrán participar en las elecciones regionales y municipales de este año. No obstante, perderán... pic.twitter.com/UcPx6BabsC — Exitosa Noticias (@exitosape) April 7, 2026

No obstante, el especialista indicó que, a pesar de no superar la valla electoral, los partidos políticos afectados si podrán participar en las elecciones regionales y municipales previstas a desarrollarse el próximo domingo 4 de octubre.

Restricciones electorales empiezan desde el lunes 6 de abril

De acuerdo con lo señalado por el JNE, desde el lunes 6 de abril está prohibida la difusión de encuestas de opinión a través de medios de comunicación. De hacer caso omiso, las multas oscilan entre los S/ 55 000 y S/ 550 000, según el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

Asimismo, a partir de la medianoche del viernes 10 de abril se restringen las reuniones y manifestaciones políticas. Del mismo modo, a la misma hora del sábado 11, queda suspendida toda clase de propaganda política.

Con respecto a la 'ley seca', tendrá vigencia a nivel nacional desde las 8.00 a. m. del sábado 11 de abril hasta las 8:00 a. m. del lunes 13 del mismo mes. Por su parte, el día de las elecciones, está prohibida las reuniones de índole político a 100 metros del local de votación.

A pocas horas de que se celebre la jornada democrática que determinará a las nuevas autoridades nacionales para los próximos cinco años, la ciudadanía no solo debe de tener en cuenta las restricciones electorales, también los requisitos que deberán superar los partidos de su preferencia si en caso desean tener presencia política permanente.