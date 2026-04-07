07/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tragedia en la carretera Panamericana Sur tras el choque entre un bus turístico y un camión, a la altura del kilómetro 227, distrito de San Clemente, provincia de Pisco. Reportan al menos un fallecido y más de 10 heridos en el accidente.

Accidente en Pisco: Detalles del choque en Panamericana Sur

De acuerdo a los primeros reportes, un accidente de tránsito se registró en la carretera Panamericana Sur, sector de Pampas de Ocas en Pisco, alrededor de las 6:00 a.m. de este martes 7 de abril, precisamente en el kilómetro 227 de la nueva doble vía.

Las primeras diligencias apuntan a que el conductor de un bus turístico de color verde, que transportaba personal con destino a laborar en el fundo Banguar, habría perdido el control del vehículo en marcha, aparentemente por el cansancio y quedarse dormido, hasta terminar despistándose 25 metros más al margen de la pista.

Debido al incidente, el bus terminó colisionando contra un camión que ingresaba hacia la zona turística y provocando que este último vehículo también terminara volcado en medio de la vía separadora de la carretera Panamericana Sur.

Tragedia dejó un fallecido y varios heridos: Bajo investigación

Lamentablemente, el incidente dejó un fallecido, que según las autoridades, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, sería el conductor del camión, cuya identidad aún no ha sido identificada.

Asimismo, se reportó que el choque dejó al menos 14 personas heridas, quienes fueron trasladados al hospital San Juan de Dios de Pisco para recibir atención médica. Las autoridades han iniciado con las investigaciones para determinar las causas exactas que dieron origen al siniestro vial en la mañana de este martes.

Otro accidente en Perú: Choque en Pueblo Libre

No solo en Pisco se registró un accidente de tránsito este 7 de abril, sino también en la capital, precisamente en el distrito de Pueblo Libre. De acuerdo a los primeros reportes, un bus de transporte público de la línea 89, impactó violentamente contra un auto en el cruce de la avenida Bolívar con la calle Abraham Valdelomar dejando un total de 15 heridos.

Hasta la zona de la emergencia se apersonaron miembros de los bomberos para auxiliar a los lesionados y trasladarlos a diversos centros de salud. Asimismo, personal de serenazgo del distrito, unidades SAMU y de la Policía Nacional del Perú (PNP) se sumaron a las diligencias.

Hasta el momento, las autoridades investigan las causas exactas del accidente en Pueblo Libre, mientras que los vecinos hicieron un llamado a la Municipalidad de su distrito para la instalación de semáforos en el cruce con la calle Abraham Valdelomar ya que, según indicaron, esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar.

Bus y auto chocaron violentamente en Pueblo Libre dejando 15 heridos.

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