Elecciones 2026: Colegios que serán locales de votación deberán estar a disposición de la ONPE desde el viernes 10 de abril

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A cinco días de celebrarse la primera vuelta electoral en todo el Perú, el Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que aproximadamente 10 130 colegios de todo el país se convertirán en locales de votación para la jornada democrática que se celebrará este domingo 12 de abril.

En ese sentido, la cartera que preside María Esther Cuadros señaló que, las direcciones y gerencias regionales de Educación (DRE y GRE), así como las unidades de gestión educativa local (UGEL), deberán garantizar la disponibilidad oportuna de las instituciones educativas públicas y privadas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de asegurar el adecuado desarrollo de la justa electoral.

Colegios se preparan para recibir a votantes

En el marco de las elecciones generales 2026, desde el Minedu anunciaron que los colegios que funcionarán como centros de votación, deberán estar disponibles desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de abril para permitir la "instalación, desarrollo y cierre del proceso electoral".

Con referente a las clases escolares que se perderán en ambos días hábiles, la titular de Educación aseguró el cumplimiento de las horas efectivas únicamente en las escuelas que funcionarán como locales de sufragio. En esa misma línea, exhortó a los directivos de las colegios a adoptar las medidas organizativas y pedagógicas necesarias.

Del mismo modo, encargó a las instancias descentralizadas del sector a supervisar el uso adecuado de la infraestructura escolar y velar por la restitución oportuna de las condiciones de operatividad, una vez concluido el proceso electoral que empezará oficialmente a las 7:00 a. m.

56 000 policías se encargarán de la seguridad para las elecciones

El pasado fin de semana, el comandante general de la PNP, Gral. Óscar Arriola Delgado, confirmó que 56 000 policías se encargarán de dar seguridad durante el desarrollo de las elecciones, incluyendo los locales de votación, tras una serie de coordinaciones con la ONPE.

La máxima autoridad policial remarcó, que desde hace un mes y medio vienen resguardando permanente durante las 24 horas del día a los candidatos presidenciales. Sobre la realización de los comicios, adelantó que el trasladado del material electoral terminará de concretarse esta semana.

En esa misma línea, indicó que como parte final del operativo predispuesto, habrá una revisión exhaustiva con canes de todos los locales de votación, a fin de detectar alguna situación irregular que pueda poner en riesgo la jornada cívica.

Tras verificar que todo esté en condiciones, Arriola Delgado manifestó que será el turno de la ciudadanía el hacer que su derecho al sufragio se desarrolle sin contratiempos, respetando, además, las opciones de quienes acudan a la misma urna. Precisamente sobre la votación que deberán ejercer los efectivos policiales, indicó que serán distribuidos en dos bloques para que puedan cumplir con su obligación que le manda la ley.

De esta manera, continúan las articulaciones de las instituciones del Estado para el desarrollo transparente y seguro de las elecciones de este domingo 12 de abril.