Municipalidad de La Victoria levantó cierre temporal de Matute tras fatídico banderazo que dejó un fallecido

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La mañana de este martes 7 de abril, la Municipalidad de La Victoria levantó finalmente el cierre temporal de Matute luego de los sucesos ocurridos el último viernes 3 de abril donde una persona falleció y más de 40 resultaron heridos debido a una estampida en la tribuna sur.

Según indicó Ovación, Alianza Lima subsanó todas las observaciones realizadas por la comuna victoriana para que el castigo pueda quedar de lado. Ahora, el elenco blanquiazul podrá utilizar el Estadio Alejandro Villanueva para cualquier encuentro del Torneo Apertura de la Liga 1.

"El municipio de La Victoria levantó la clausura de Matute. Alianza Lima corrigió las observaciones señaladas por la municipalidad, por lo que el recinto queda habilitado para el duelo ante Cusco FC", indicó el periodista Gerson Cuba.

Levantan cierre temporal de Matute

Es importante señalar que la Municipalidad de La Victoria toma esta decisión un día después de rechazar una medida cautelar presentada por la institución íntima la cual buscaba la habilitación de Matute.

La principal intención de Alianza Lima era que Sporting Cristal pueda disputar su partido de local de Copa Libertadores ante Cerro Porteño programado para este miércoles 8 de abril. Sin embargo, el municipio victoriano respondió negativamente a esta solicitud dejando en claro que las observaciones levantadas no habían sido subsanadas por el club.

Esto generó que los bajopontinos decidieran cambiar su

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