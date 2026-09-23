Helicóptero EP-666 del Ejército sufre incendio durante prueba de reparación en Arequipa

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El helicóptero ruso Mi-171Sh, matrícula EP-666, sufrió un incidente con fuego durante una prueba en el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército, en Arequipa. La aeronave había recibido trabajos de mantenimiento de Milenium Veladi Corp. y debía ser trasladada posteriormente hacia Lima, según información reciente.

Incidente durante prueba del helicóptero

Según La República, el hecho ocurrió la mañana del lunes 21 de septiembre, cuando el mayor EP Jonathan Carrillo Berveño inició el ascenso de la aeronave como parte de una prueba de verificación. El helicóptero era uno de los tres sometidos a mantenimiento mayor contratado.

El reporte de la torre de control señaló que, durante el inicio del ascenso, el sistema hidráulico no presentó indicación de presión en los instrumentos. La situación fue advertida mientras el piloto realizaba las maniobras previas al traslado hacia la sede de Aviación del Ejército.

Piloto a cargo del vuelo.

Desde la torre comunicaron que debía suspenderse el arranque de los motores porque se había detectado fuego en el compartimento del APU A19, unidad de potencia auxiliar. La activación del sistema contra incendios permitió controlar la situación, tras registrarse humo y fuerte olor a quemado.

El informe de La República indicó que el incidente ocurrió mientras el EP-666, conocido como "La Bestia", permanecía en el CEMAE. La aeronave había sido incluida en el grupo de tres helicópteros cuyo mantenimiento mayor fue realizado por Milenium Veladi Corp. para el Ejército peruano.

Ejército activa garantía por incidente

El caso ocurrió después de que los tres helicópteros fueran presentados públicamente el 12 de septiembre en las instalaciones del CEMAE, durante una actividad que contó con la presencia del ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, y del comandante general del Ejército, Oswaldo Calle Talledo.

Según La República, la contratista coordinó con la Planta de Reparación de Aeronaves de Novosibirsk y NASC para que tres especialistas viajen desde Rusia al Perú. El plazo señalado para su llegada y atención del incidente fue de cinco días.

Presentanción del helicóptero.

Antes de la presentación, una inspección de la Contraloría realizada el 24 de agosto había reportado que los trabajos estaban atrasados y había detectado anomalías. La fecha correspondía a dos días antes del último plazo establecido para entregar los tres helicópteros reparados por la contratista.

El EP-666 permanece vinculado a una revisión luego del incidente registrado durante su prueba en Arequipa. La aplicación de la garantía contempla la intervención de especialistas relacionados con el mantenimiento de aeronaves rusas, mientras autoridades deberán determinar las condiciones técnicas que originaron el fuego.