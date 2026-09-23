Transportistas anuncian paro de 48 horas en Tacna por incremento de combustibles y reclaman medidas del Gobierno

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El presidente de los transportistas del servicio público en Tacna, Julián Flores, confirmó que el gremio acatará un paro de 48 horas los días 28 y 29 de septiembre, como medida frente al incremento de los combustibles. Explicó que la paralización se realizará con apagado de motores y sin marchas, y que, según sus estimaciones, participarán alrededor de 1,500 unidades. "Vamos a paralizar las labores o vamos a apagar motores el día lunes y martes, que es 28 y 29", señaló.

Flores indicó que el gremio solicita la estabilización de los precios de los combustibles debido al impacto que tienen en los costos de operación. Según manifestó, el precio que en febrero se encontraba en S/14.20 habría llegado actualmente a S/26.10, lo que representa, de acuerdo con su cálculo, un incremento cercano al 85 %. Añadió que esta situación afecta no solo al transporte, sino también a otros sectores y a los precios de productos de primera necesidad.

Reclaman claridad sobre subsidio

Uno de los puntos señalados por el dirigente es la falta de claridad sobre el subsidio destinado al transporte en las provincias. Flores sostuvo que las disposiciones emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establecen requisitos, pero que su aplicación fuera de Lima y Callao todavía no estaría definida con precisión.

"Para provincias todavía no se ha dado una cosa clara. Nos indica que los requisitos que podemos presentar, pero no está claro", afirmó. Según explicó, el mecanismo habría sido delegado para su aplicación en Lima y Callao, mientras que los transportistas de otras regiones solicitan que se permita a las municipalidades intervenir en el procedimiento y recibir las solicitudes correspondientes.

El dirigente aseguró además que las empresas de transporte urbano de Tacna están formalizadas y cuentan con autorización municipal. Rechazó las afirmaciones que las señalan como informales y sostuvo que las empresas deben cumplir diversos requisitos antes de obtener la autorización para prestar el servicio.

Costos operativos y vías también preocupan

Flores también se refirió a los costos de mantenimiento de las unidades y al estado de las vías. Señaló que los baches y las condiciones de algunas calles generan mayores gastos para los propietarios de los vehículos. Asimismo, mencionó el incremento de la mano de obra y de los servicios en talleres.

Sobre el precio del pasaje, sostuvo que cualquier eventual reajuste debe responder a una estructura de costos. Indicó que un equipo técnico contratado por la Municipalidad Provincial de Tacna habría determinado un promedio de S/2.40 como costo del pasaje, aunque aclaró que la decisión sobre las tarifas corresponde a cada empresa dentro de las disposiciones aplicables.

Respecto a la liberación de rutas, Flores consideró que cualquier modificación debería estar precedida por un estudio técnico de la autoridad municipal. También cuestionó las condiciones de las vías y afirmó que las lluvias han evidenciado problemas que afectan la circulación vehicular.

El dirigente aseguró que se realizaron los trámites correspondientes ante la prefectura y la municipalidad para comunicar el paro. Remarcó que la medida busca llamar la atención sobre el incremento de los combustibles y sus efectos en el servicio. "El asunto de los combustibles afecta a todos, no solamente al transporte", manifestó Flores, quien pidió evitar que la discusión se concentre únicamente en los transportistas.

Diésel supera los S/26 por galón

Mientras el precio del diésel continúa incrementándose en la ciudad y ya supera los S/ 26.00 por galón en algunos establecimientos. Durante un recorrido por diferentes grifos ubicados en la avenida Industrial, se verificó que semanas atrás este combustible se comercializaba a S/25.00 y posteriormente registró aumentos progresivos.

En Primax, el diésel se encontró a S/26.50 por galón, mientras que la gasolina regular se ofrecía a S/21.85, la Premium a S/22.59 y el GLP a S/7.75. En Repsol, el diésel tenía un precio de S/26.05, la gasolina regular S/21.99, la Premium S/22.60 y el GLP S/7.75. Por su parte, en Zeta Gas, el GLP se encontró a S/7.74.