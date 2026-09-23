Francisco Eguiguren sobre pedido de facultades del Gobierno de Keiko Fujimori: "Es demasiado floro"

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El exmiembro del Tribunal Constitucional, Francisco Eguiguren, criticó de manera severa el pedido de facultades legislativas enviado por el Gobierno de Keiko Fujimori al Congreso de la República, tildando de insuficiente el sustento técnico presentado por el Ejecutivo. Durante su participación como ponente en el conversatorio jurídico parlamentario organizado por el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, el jurista analizó el documento remitido por el Ejecutivo.

Cuestionamientos a la extensión del documento y falta de diagnóstico técnico

En su intervención ante el fuero parlamentario, el exmagistrado sostuvo que el expediente presentado por el Gobierno adolece de un análisis profundo sobre la realidad nacional, limitándose a justificaciones extensas pero desprovistas de soluciones normativas específicas.

Eguiguren remarcó que cualquier solicitud de delegación de facultades por parte del Poder Ejecutivo requiere imperativamente de una evaluación fundamentada que identifique las deficiencias del marco legal vigente antes de pretender legislar sobre materias sensibles.

"En mi opinión que la propuesta legislativa y de la lectura de la sustentación que se ha hecho extensa que son más de 400 páginas honestamente creo que es demasiado floro y muy poca cosa concreta. Porque uno debe exigir cuando va a tocar un tema un diagnóstico, yo hubiera esperado", señaló.

Exigencia de evaluación legal y crítica al exceso de legislación en el país

Profundizando en el sector de seguridad y lucha contra la delincuencia, el ponente cuestionó que el Ejecutivo pretenda asumir competencias legislativas sin especificar previamente qué vacíos legales busca resolver. Según el exmiembro del órgano de control constitucional, el Gobierno debe demostrar objetivamente cuáles son las tramas normativas que dificultan la operatividad de las fuerzas del orden antes de solicitar la aprobación de nuevas facultades.

"Quieren facultades por ejemplo para combatir el crimen organizado la delincuencia para construir la seguridad ciudadana, uno esperaría primero un diagnóstico, que del marco legal que hoy hay es un obstáculo no me sirve o no tengo y necesito pero diagnóstico", indicó.

#ATENCIÓN| "Creo que es demasiado floro y muy poca cosa concreta", sostuvo el exmiembro del TC Francisco Eguiguren sobre el pedido de facultades que envió el gobierno de Keiko Fujimori al Congreso.

Eguiguren fue uno de los ponentes del conversatorio jurídico parlamentario... pic.twitter.com/SRJWV5EKr8 — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) September 23, 2026

Para concluir su exposición, el especialista enfatizó que el problema central de la seguridad ciudadana en el país no radica en la ausencia de leyes, sino en la falta de aplicación e institucionalidad de las existentes. En ese sentido, advirtió al fuero parlamentario sobre el peligro de caer en el hipernormativismo.

"No solo quiero que me des facultades para normar A, B, C o D, no un momentito primero diagnosticame lo que tienes. En nuestro país hay un mito que todo se resuelve con leyes, en nuestro país sobran leyes la mayoría no se cumplen son por gusto (...) seamos claros ninguna ley va a resolver el problema del crimen organizado ni el de seguridad ciudadana", señaló.

En ese sentido, Francisco Eguiguren instó a los parlamentarios a evaluar con rigurosidad técnica el pedido del Ejecutivo, priorizando el análisis estratégico sobre la simple promulgación de normas. El exmiembro del Tribunal Constitucional concluyó que la lucha contra la criminalidad organizada exige capacidad de gestión operativa e institucional antes que la acumulación de nuevos marcos legales en el ordenamiento jurídico.