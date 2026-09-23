Senamhi anuncia incremento de temperaturas con llegada de la primavera y prioriza monitoreo ante El Niño

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El ingeniero Henry Gómez Delgado asumió este 21 de septiembre la dirección de la Dirección Zonal 7 del Senamhi, que comprende Tacna y Moquegua. Señaló que se ha priorizado el monitoreo del clima y la atención de las necesidades presupuestales de la institución ante el escenario del Fenómeno El Niño. Asimismo, indicó que la primavera marcará un cambio progresivo en las condiciones atmosféricas de Tacna, con un incremento de las temperaturas durante el día, aunque todavía se esperan cielos nublados y lloviznas aisladas.

Lloviznas continuarán

Gómez Delgado explicó que durante los últimos días se registraron condiciones de cielo entre parcialmente nublado y totalmente cubierto, acompañadas de lloviznas. Según indicó, estas condiciones continuarán hasta el martes 22 de septiembre. Posteriormente, se espera una transición hacia cielos más despejados y temperaturas diurnas más elevadas en la costa y la sierra media.

"La estación de la primavera empieza el día de mañana 22 de septiembre a las 19 horas con 5 minutos", precisó el funcionario.

El director zonal recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos para conocer las condiciones previstas. Añadió que, pese al cambio de estación, todavía podrían presentarse precipitaciones puntuales en la costa debido a las condiciones asociadas al calentamiento del mar.

Buscan ampliar red de estaciones

Respecto a la necesidad de contar con más estaciones de medición, Gómez Delgado sostuvo que se realizará un diagnóstico de la Dirección Zonal 7 para determinar cuántas estaciones requieren ser instaladas, cuáles necesitan ser reactivadas y en qué lugares existe mayor necesidad de monitoreo.

"Identificar una red de estaciones siempre es muy importante y es de vital importancia porque tenemos que monitorear efectivamente todo el comportamiento atmosférico y climático a nivel de Tacna y Moquegua", afirmó.

El funcionario adelantó que se buscarán convenios y alianzas estratégicas con instituciones vinculadas al sector ambiental para ampliar la red de estaciones. Señaló que mejorar la calidad y disponibilidad de los datos permitirá fortalecer los pronósticos y brindar información más precisa a la población.

Sectores vulnerables

Sobre los principales retos de su gestión, Gómez Delgado indicó que uno de los objetivos será mejorar el monitoreo y obtener datos de mayor calidad para fortalecer los pronósticos del estado del tiempo. Consideró que esta información resulta especialmente importante para sectores como el agrario, debido a su exposición a las variaciones climáticas.

También planteó fortalecer la coordinación con entidades como la Autoridad Nacional del Agua, Senasa, Agro Rural, INIA, municipalidades y proyectos especiales. La finalidad, explicó, es elaborar avisos y boletines que puedan responder a las necesidades específicas de las poblaciones más vulnerables.