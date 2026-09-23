Donald Trump recibe visita de Xi Jinping: política arancelaria e inteligencia artificial sobre la mesa

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 23 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió a su homólogo chino, Xi Jinping, en la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, rompiendo así con seis décadas de protocolo, debido a que será la primera vez, desde 1962, que un presidente estadounidense reciba a un líder extranjero en la base y no el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

El nuevo encuentro -el tercero en menos de un año- de ambos líderes mundiales, se da en medio del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se viene celebrando en Nueva York.

Aranceles en agenda en medio de inminentes elecciones

La cita tiene ocasión en un contexto electoral donde ambos mandatarios buscarán ser reelegidos por sus respectivos ciudadanos, lo que genera una mayor expectativa a nivel global, teniendo la política arancelaria impuesta por Washington a Pekín y que está "bajo tregua" hasta el 10 de noviembre, una semana de las elecciones de mitad de mandato en Norteamérica.

En ese sentido, se espera una reducción mutua de los aranceles. Ambas partes se refieren a esto como el objetivo "30 por 30": cada una eliminará los aranceles existentes sobre 30.000 millones de dólares en bienes importados.

Desde Estados Unidos aseguran que Trump está en la "necesidad" de alcanzar acuerdos antes de los comicios del 3 de noviembre; además, de estar condicionado por cumplir con su promesa electoral de frenar las importaciones chinas con aranceles. Por su parte, Xi se prepara para un cuarto mandato al frente del Partido Comunista de China, por otros cinco años por delante.

IA también la mesa

Por otra parte, la inteligencia artificial será un tema de alto impacto en el equilibrio global de poder, tanto en el ámbito económico como en el de la seguridad.

Las principales "inquietudes" de Estados Unidos respecto al enfoque chino son el uso de modelos estadounidenses por parte de empresas chinas para entrenar los propios y la posibilidad de que "actores malintencionados" utilicen los modelos de China de forma peligrosa.

En este marco, China busca evitar que el debate sobre la seguridad tecnológica se convierta en una herramienta para limitar su desarrollo. Además, desde Pekín afirman que "la cuestión de Taiwán, la democracia y los derechos humanos, los sistemas y vías políticas y el derecho al desarrollo", son consideradas "líneas rojas" para China.

Xi pondrá fin a su viaje el viernes 25, cuando visitará junto a Trump los Archivos Nacionales de Estados Unidos, que custodian la Constitución y la Declaración de Independencia, en un año en el que el país conmemora el 250 aniversario de su independencia.