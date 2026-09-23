Senamhi anuncia LLUVIAS de hasta moderada intensidad para la costa norte durante las próximas 24 horas

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de precipitaciones y lluvias localizadas de hasta moderada intensidad en 15 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que te encuentras o estás viajar a uno de los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el Aviso de Corto Plazo ante Lluvias Intensas N.º 266 de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan lluvias localizadas de ligera a moderada intensidad en Tumbes y Piura , con eventos de fuerte intensidad hacia la zona de frontera con Ecuador. En otros sectores del litoral costero del norte, se registrarían solo lluvias de ligera intensidad.

#Video/Foto #Minam #Senamhi En Ayabaca, Piura se reportan lluvias, tal como fue anunciado.



Se prevé que estas condiciones continúen hasta el 24 de septiembre.



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Asimismo, se prevén precipitaciones de ligera a moderada intensidad en la sierra norte y de forma puntual en la sierra centro (Áncash). Además, se podrían registrar granizadas localizadas en zonas ubicadas por encima de los 2 800 m s. n. m. de la sierra centro, acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

Del mismo modo, se calculan lluvias y/o chubascos puntuales de ligera a moderada intensidad, principalmente en la selva norte y selva alta central y sur; sin descartar episodios puntuales de fuerte intensidad. Estos eventos también podrían estar acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento, con mayor probabilidad de ocurrencia durante la tarde y noche.

En ese sentido, las regiones en alerta hasta la 1:00 p. m. del jueves 24 de septiembre son las siguientes: Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Amazonas, San Martín, Loreto, Huánuco, Pasco, Ucayali, San Martín, Cusco y Puno.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período en alerta.