Papa León XIV entregará Rosa de Oro a Nuestra Señora de la Paz durante su visita a Chiclayo

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La visita del papa León XIV a Chiclayo tendrá uno de sus momentos más significativos en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. Durante su recorrido por la diócesis, el Pontífice ingresará al templo para orar ante el Santísimo y la Virgen, ocasión en la que entregará la Rosa de Oro como muestra de gratitud y veneración.

El anuncio fue realizado por el obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, quien destacó el significado que tiene el retorno del Santo Padre a una jurisdicción eclesiástica con la que mantiene un vínculo especial. León XIV fue obispo de Chiclayo y, de acuerdo con el prelado, su regreso representa un momento histórico para la comunidad católica.

Rosa de Oro será entregada ante la Virgen

La agenda oficial de la Santa Sede contempla que el viernes 13 de noviembre León XIV llegue a Chiclayo para presidir, a las 10:30 horas, una multitudinaria misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. Posteriormente, el Pontífice se trasladará al Santuario de Nuestra Señora de la Paz, donde participará en un encuentro pastoral.

Será en este recinto donde se desarrollará uno de los actos centrales de la jornada. Según explicó monseñor Farfán, el Papa orará ante el Santísimo y ante Nuestra Señora de la Paz y entregará la Rosa de Oro, gesto que simboliza gratitud y veneración hacia la Virgen.

El obispo también recordó el vínculo que León XIV mantiene con el pueblo chiclayano y su cercanía durante momentos complejos que afectaron a la población, entre ellos el fenómeno de El Niño, el ciclón Yaku, la pandemia de covid-19 y la situación de los migrantes.

Encuentro con jóvenes y recorrido continuará

El programa pastoral de León XIV continuará a las 16:30 horas con un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. De acuerdo con lo señalado por el obispo de Chiclayo, el mensaje estará relacionado con la corresponsabilidad de los integrantes de la Iglesia y la continuidad del camino de la sinodalidad.

La agenda también contempla un encuentro con el mundo universitario. A las 17:45 horas, el Papa se reunirá con representantes de este sector en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, institución con la que mantiene un vínculo por haber sido su Gran Canciller.

Para monseñor Farfán, la visita debe representar una oportunidad para que el Perú se renueve en la esperanza y la paz. La diócesis preparó una oración especial que pide superar los conflictos, calmar la violencia, dejar atrás los odios y fortalecer la unidad y la solidaridad.

El recorrido continuará el 14 de noviembre, cuando León XIV participe en la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Luego viajará a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, para celebrar una misa y posteriormente participará en un encuentro de oración en Zaña por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

La visita de León XIV reunirá distintos momentos de oración, celebración y encuentro con la comunidad católica de la región. Desde la multitudinaria misa en Pimentel hasta su encuentro con la Virgen de la Paz, los jóvenes y representantes de la Iglesia, el recorrido tendrá como eje un mensaje de esperanza, unidad y paz, mientras la entrega de la Rosa de Oro se convertirá en uno de los gestos centrales de su paso por Chiclayo.