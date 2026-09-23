Cambios por el fenómeno El Niño podrían generar nuevos riesgos sanitarios para la población

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tacna mantiene la vigilancia epidemiológica ante los posibles efectos del fenómeno El Niño y la presencia de enfermedades transmisibles. En el Día del Epidemiólogo Peruano, que se conmemora cada 22 de septiembre, el especialista Edgar Tejada destacó la importancia de la epidemiología y advirtió que las variaciones climáticas pueden generar condiciones favorables para determinados problemas de salud. Además, remarcó que la prevención y el control oportuno son claves para proteger a la población.

Fenómeno El Niño y sus posibles efectos

Tejada señaló que el fenómeno El Niño puede generar alteraciones climatológicas que requieren medidas preventivas, debido a sus posibles efectos sobre el abastecimiento de agua y la aparición de enfermedades. En Tacna, explicó, existe la posibilidad de una sequía en el altiplano y una abundancia de agua en la costa, situación que puede relacionarse con enfermedades vinculadas al abastecimiento excesivo o deficiente del recurso.

"Es necesario adoptar medidas de prevención justamente para evitar las consecuencias" de estas alteraciones, sostuvo el especialista. Añadió que también se debe mantener vigilancia ante enfermedades relacionadas con la deficiencia hídrica, que pueden afectar el aparato digestivo, la piel o los ojos.

Dengue y control de criaderos

Respecto al dengue, el epidemiólogo advirtió que en la región existe la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor de esta enfermedad, aunque precisó que actualmente el dengue no se encuentra presente en el territorio tacneño. Por ello, consideró necesario fortalecer las acciones de control para evitar que el insecto encuentre condiciones favorables para reproducirse.

Tejada explicó que este mosquito es domiciliario y puede desarrollarse en recipientes con agua acumulada. Por ello, recomendó mantener los depósitos de agua correctamente tapados y evitar los llamados "espejos de agua". También mencionó los floreros y los recipientes ubicados en los cementerios como espacios que deben ser vigilados.

"El mosquito es domiciliario, mientras en casa yo tenga un depósito de agua y no esté tapado, la probabilidad de que se desarrolle el zancudo es alta", señaló. Según el especialista, estas acciones pueden realizarse desde los hogares sin esperar necesariamente medidas de fumigación.

Higiene y prevención

Sobre la enfermedad manos, pies y boca, Tejada indicó que su transmisión está relacionada con un virus, por lo que la fumigación con insecticidas no constituye una medida de control. Frente a esta situación, destacó la importancia de la limpieza de las aulas y, principalmente, de la higiene personal.

Recomendó el lavado adecuado de manos con agua y jabón, el baño diario, mantener las uñas recortadas, consumir alimentos saludables y evitar el contacto cuando exista una persona con síntomas. En las instituciones educativas, señaló que si un estudiante presenta resfrío, tos o estornudos, debe utilizar mascarilla para reducir el riesgo de contagio.

Finalmente, Tejada pidió respetar las disposiciones de la Autoridad Sanitaria Regional y de la Dirección Regional de Salud de Tacna, a través de la Dirección de Epidemiología. "Uno cumple con las indicaciones de las medidas preventivas y las enfermedades van a caer", afirmó, al remarcar que la prevención requiere la participación de las autoridades y de la población.