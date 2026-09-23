Nueva avalancha en laguna Humantay: Turistas captan deslizamiento de material durante su recorrido

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo desprendimiento se registró este 23 de septiembre en las inmediaciones de la laguna Humantay, situada en la región Cusco. El suceso ocurrió mientras los turistas observaban la repentina caída. Los visitantes presentes lograron captar en video todo del movimiento desde una zona muy cercana.

Según los reportes oficiales, estas pendientes forman parte de los factores asociados a posibles desprendimientos. Por ello, la seguridad de los visitantes en esta montaña requiere mantener siempre medidas estrictas de preventivas.

Condiciones geográficas incrementan el riesgo natural

La laguna se ubica exactamente a 4.200 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de Vilcabamba. Tiene un claro origen glaciar, formado principalmente por el constante deshielo del nevado Humantay y de otras cumbres glaciares cercanas.

Estas imponentes características geográficas reciben diariamente la visita de entre 800 y 1.200 turistas, generando una afluencia turística masiva y también sumamente constante.

Debido a este volumen de visitantes que recorren el lugar, las autoridades competentes mantienen el continuo monitoreo del glaciar y de la zona de riesgo. Además, recomiendan al público evitar siempre cualquier tipo de acercamiento hacia las laderas inestables. Recalcaron que es importante evaluar posibles áreas de riesgo para proteger la integridad física de quienes transitan la accidentada ruta.

Es el segundo desprendimiento en un mes

El pasado 28 de agosto ocurrió un escenario bastante similar que afectó esta misma locación.

En aquella vez, se produjo un masivo desprendimiento de nieve y hielo que descendió velozmente desde las cumbres del nevado.Los turistas presentes también vivieron momentos tensión durante aquel suceso imprevisto registrado en la famosa zonaturística.

Frente a esa amenaza natural, los visitantes tuvieron que alejarse rápidamente del sector afectado para lograr resguardarse. Aquella impactante caída de nieve generó una alerta máxima operativa entre todos los guías de montaña.

Tras aquel complejo incidente anterior, las autoridades competentes evaluaron seriamente aplicar un cierre temporal preventivo del recinto turístico para evitar posibles tragedias mayores.

Cabe mencionar que, en la laguna Humantay ya se habían producido eventos de este tipo. En años anteriores, las intensas lluvias, deslizamientos y movimientos de masa afectaron la ruta y obligaron a suspender temporalmente el ingreso.

Por ello, las autoridades pidieron a turistas y operadores mantenerse atentos a los canales oficiales y respetar cualquier medida preventiva.