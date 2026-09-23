Facultades legislativas: ministro Álvarez plantea trasladar a hangares a 500 internos de Ancón II

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante una supervisión en el penal Ancón II, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, planteó reorganizar internos y jóvenes infractores con las facultades legislativas del Ejecutivo. Señaló que cerca de 500 internos podrían ser trasladados a hangares para liberar espacios destinados a internos de mayor peligrosidad.

La propuesta se conoció durante una supervisión del penal Ancón II, donde el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos revisó a los internos. Según información oficial, aproximadamente 500 personas están recluidas por omisión a la asistencia familiar y podrían recibir tratamiento penitenciario diferenciado.

Traslado de internos hacia hangares

Álvarez explicó que los internos por omisión a la asistencia familiar podrían ser trasladados a hangares, de acuerdo con las medidas incluidas en el pedido de facultades. Espacios disponibles permitirían reubicar a internos de mayor peligrosidad que permanecen en penales sin garantías de seguridad adecuadas.

"No es posible que estén en un penal de alta seguridad internos por un delito que, si bien es cierto, es pernicioso para la sociedad y para sus familias, necesita un tratamiento diferenciado", expresó.

El planteamiento forma parte del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. Según lo explicado por el ministro, la aprobación permitiría agilizar los traslados y el reordenamiento de los establecimientos penitenciarios, además de facilitar la redistribución de internos dentro del sistema.

Jóvenes infractores de alto riesgo

El titular del sector también visitó el Anexo III de Ancón II, donde permanecen jóvenes infractores considerados de alto riesgo. Allí explicó que las facultades permitirían trasladar a jóvenes de 16 a 18 años que cometan delitos violentos hacia centros especializados administrados por PRONACEJ.

Estos centros juveniles especializados tendrían como objetivo garantizar la rehabilitación mediante trabajo productivo, según lo señalado por el ministro, en la propuesta. Además, el pedido de facultades contempla trasladar a otros establecimientos a jóvenes mayores de edad que permanecen en centros juveniles junto con menores.

El ministro supervisó el penal.

Según PRONACEJ, más del 51 % de los jóvenes que se encuentran en nueve centros juveniles y en el Anexo III de Ancón II son mayores de edad. Esta propuesta busca separar a esta población de menores y trasladarla a establecimientos adecuados, según explicó Álvarez.

El ministro sostuvo que la aprobación de las facultades legislativas permitiría agilizar los traslados y el reordenamiento de los establecimientos penitenciarios y centros juveniles. La medida forma parte del pedido presentado al Congreso, por lo que los traslados están sujetos a esa delegación legislativa.