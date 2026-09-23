Delcy Rodríguez anuncia comicios en Venezuela en discurso ante la ONU: "Habrá elecciones"

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Delcy Rodríguez aseguró ante la Asamblea General de la ONU que en Venezuela habrá elecciones, en medio de su primera intervención como presidenta encargada en ese foro. La mandataria no precisó una fecha para los comicios y señaló que existen conversaciones con sectores de la oposición.

Elecciones sin fecha definida

Rodríguez sostuvo que este proceso electoral contará con las condiciones de igualdad para todas las fuerzas políticas. Su declaración fue realizada durante un discurso de 18 minutos, en el que mencionó el inicio de un proceso de transformación democrática, institucional y verificable en Venezuela.

La presidenta encargada reiteró que habrá elecciones, pero no presentó un calendario electoral durante su intervención ante Naciones Unidas. También indicó que las instituciones venezolanas deberán garantizar un proceso inclusivo y con participación de las distintas fuerzas políticas del país durante los próximos comicios.

Asimismo, explicó que el diálogo político con sectores opositores forma parte del camino hacia los comicios. La mandataria señaló que ese proceso busca avanzar bajo condiciones de igualdad. También afirmó que una elección debe contribuir a solucionar las diferencias existentes en Venezuela.

"En Venezuela habrá elecciones y en esa dirección hemos iniciado un dialogo político con sectores de la oposición, en igualdad de condiciones para todos", aseguró.

Además afirmó que una elección debe representar una solución y no convertirse en un motivo para aumentar los conflictos. La mandataria vinculó ese planteamiento con el proceso de transformación democrática que, según indicó, se desarrolla actualmente en Venezuela que sigue vigente.

DELCY RODRÍGUEZ EN LA ONU

Se comprometió a realizar elecciones con sabiduría ancestral‼️



"En Venezuela habrá elecciones (...) el pueblo venezolano con su sabiduría ancestral determinará el momento correcto". pic.twitter.com/1ixNahZBk6 — Liliana Franco (@lilianaf523) September 23, 2026

Acercamiento con Estados Unidos

Esta intervención se da un día después de su encuentro con Donald Trump en Nueva York. Durante su discurso ante la ONU, la presidenta encargada agradeció al mandatario estadounidense por retomar el diálogo y las relaciones diplomáticas y de cooperación entre ambos países actualmente.

Rodríguez también destacó una agenda bilateral relacionada con energía, seguridad, lucha contra el crimen transnacional y cooperación económica. Además, calificó como uno de los acuerdos más grandes jamás suscritos el convenio petrolero anunciado el pasado 28 de agosto entre Venezuela y Estados Unidos.

Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad pic.twitter.com/pyJ6FnQkBH — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 23, 2026

La participación de Rodríguez en la ONU se produjo durante el 81.° periodo de sesiones de la Asamblea General. Su presencia incluyó reuniones y declaraciones sobre el futuro político venezolano, mientras el anuncio de elecciones quedó planteado sin una fecha específica para su realización.

De esta manera, las elecciones en Venezuela quedaron confirmadas, aunque no exista aún una fecha comunicada para los comicios. La presidenta encargada señaló que el diálogo con sectores opositores continuará para avanzar hacia un proceso con igualdad política.