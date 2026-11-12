Chiclayo: fieles pernoctan en las Pampas Pimentel a pocas horas de la misa que ofrecerá el papa León XIV

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 12/11/2026
A pocas horas del retorno de Robert Prevost a Chiclayo, pero convertido ahora como sumo pontífice, miles de fieles de la región Lambayeque han empezado a pernoctar desde esta noche, a la espera de estar lo más cercano posible a León XIV.
El regreso del santo padre a la ciudad norteña será uno de los momentos más emotivos de su visita apostólica al Perú, debido a que fue obispo de la Diócesis de Chiclayo entre entre 2014 y 2023, siendo justamente su último cargo previo a su elección como sucesor de Francisco, en mayo del 2025.
Expectativa total por el retorno de León XIV
El tercer día del papa León XIV en nuestro país tendrá como eje principal la santa misa que ofrecerá en las Pampas de Pimentel, a partir de las 10:30 a. m. de mañana, viernes 13 de noviembre.
El retorno del ahora pontífice a la ciudad que lo acogió por más de una década es considerado el momento más importante y esperado del año en toda la región Lambayeque.
En ese sentido, las 40 000 entradas para asistir al magno evento se agotaron inmediatamente y no quedándose conforme ante esta situación, los devotos ya empezaron con la cuenta regresiva para el reencuentro con el papa, pero desde el mismo lugar donde él se dirigirá a ellos.
"Soy bendecida porque lo he conocido. He vivido tan de cerca. Una cosa es leer, comentar, haber vivido, haber estado con él, rezar con él. Él ha estado en casa, almorzando en casa", expresó visiblemente una moradora de Chiclayo a Exitosa.
Agenda del papa León para Chiclayo para el viernes 13 de noviembre
Como parte de su tercer día en suelo peruano, el papa León tendrá una nutrida agenda en Chiclayo para este viernes 13 de noviembre. En primer lugar, a las 7:40 a. m. partirá de la Base Aérea del Callao con destino a la región Lambayeque, teniendo como hora de aterrizaje a las 9:10 de la mañana.
Tras un recibimiento que será sin precedentes, a las 10:30 a. m. ofrecerá la santa misa en la explanada situada frente a las Pampas de Pimentel. A las 12:40 p. m. visitará la capilla de San Óscar A. Romero.
A las 4:30 p. m. tendrá una reunión con los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.
Asimismo, a las 5:45 p. m. sostendrá encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y a las 7:00 p. m. tendrá una cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el colegio Santo Toribio de Mogrovejo.