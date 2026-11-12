Chiclayo: fieles pernoctan en las Pampas Pimentel a pocas horas de la misa que ofrecerá el papa León XIV

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A pocas horas del retorno de Robert Prevost a Chiclayo, pero convertido ahora como sumo pontífice, miles de fieles de la región Lambayeque han empezado a pernoctar desde esta noche, a la espera de estar lo más cercano posible a León XIV.

El regreso del santo padre a la ciudad norteña será uno de los momentos más emotivos de su visita apostólica al Perú, debido a que fue obispo de la Diócesis de Chiclayo entre entre 2014 y 2023, siendo justamente su último cargo previo a su elección como sucesor de Francisco, en mayo del 2025.

Expectativa total por el retorno de León XIV

El tercer día del papa León XIV en nuestro país tendrá como eje principal la santa misa que ofrecerá en las Pampas de Pimentel, a partir de las 10:30 a. m. de mañana, viernes 13 de noviembre.

El retorno del ahora pontífice a la ciudad que lo acogió por más de una década es considerado el momento más importante y esperado del año en toda la región Lambayeque.

En ese sentido, las 40 000 entradas para asistir al magno evento se agotaron inmediatamente y no quedándose conforme ante esta situación, los devotos ya empezaron con la cuenta regresiva para el reencuentro con el papa, pero desde el mismo lugar donde él se dirigirá a ellos.

"Soy bendecida porque lo he conocido. He vivido tan de cerca. Una cosa es leer, comentar, haber vivido, haber estado con él, rezar con él. Él ha estado en casa, almorzando en casa", expresó visiblemente una moradora de Chiclayo a Exitosa.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | A poco de llevarse a cabo la santa misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel, cientos de fieles pernoctan en el recinto como una muestra de la fe y devoción que le tienen. Entre ellos, una mujer expresó su alegría y emoción por el retorno del papa León XIV a Chiclayo. Relató que lo conoce desde su llegada a Chiclayo, e inclusive que ha ingresado a su hogar a almorzar. Además, lo calificó como una buena persona y destacó su sencillez. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 13, 2026

Agenda del papa León para Chiclayo para el viernes 13 de noviembre

Como parte de su tercer día en suelo peruano, el papa León tendrá una nutrida agenda en Chiclayo para este viernes 13 de noviembre. En primer lugar, a las 7:40 a. m. partirá de la Base Aérea del Callao con destino a la región Lambayeque, teniendo como hora de aterrizaje a las 9:10 de la mañana.

Tras un recibimiento que será sin precedentes, a las 10:30 a. m. ofrecerá la santa misa en la explanada situada frente a las Pampas de Pimentel. A las 12:40 p. m. visitará la capilla de San Óscar A. Romero.

A las 4:30 p. m. tendrá una reunión con los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

Asimismo, a las 5:45 p. m. sostendrá encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y a las 7:00 p. m. tendrá una cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el colegio Santo Toribio de Mogrovejo.