Expresidente Manuel Merino responde al cardenal Carlos Castillo tras mención a Inti Sotelo y Bryan Pintado: "Es lamentable"

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente Manuel Merino respondió a las expresiones del cardenal Carlos Castillo, quien en la vigilia de oración llevada a cabo esta tarde en el Estadio Nacional, hizo una clara referencia a las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, las cuales derivaron con su renuncia al cargo, en noviembre del 2020.

A través de sus redes sociales, el exmandatario por Acción Popular cuestionó lo expresado por el representante de la Iglesia católica en el Perú, manteniendo firme su posición, a dos días de cumplirse seis años del fatídico enfrentamiento registrado en el cruce de las avenidas Abancay con Nicolás de Piérola.

Expresidente acusa politización de la tragedia que acabó con su Gobierno

A través de sus redes sociales, el expresidente Manuel Merino sostuvo que su deseo es que las familias de Inti Sotelo y Bryan Pintado encuentren una "verdadera justicia" para el esclarecimiento de los hechos ocurridos la noche del sábado 14 de noviembre del 2020.

En esa misma línea, se dirigió al cardenal, acusándolo de utilizar la vigilia con fines políticos; es decir, en el mismo encuentro que tuvo el papa León XIV con más de 50 000 jóvenes.

"Es lamentable que se utilice un espacio de fe para seguir politizando una tragedia impulsada en su momento por grupos políticos que apoyaban al corrupto de Vizcarra", sostuvo el exjefe de Estado.

Reafirmo mi deseo de que las familias de Inti y Bryan encuentren verdadera justicia. Sin embargo, es lamentable que se utilice un espacio de fe para seguir politizando una tragedia impulsada en su momento por grupos políticos que apoyaban al corrupto de Vizcarra. — Manuel Merino De Lama (@MerinoDeLama) November 13, 2026

Cardenal Castillo recordó como "mártires" a Inti Sotelo y Bryan Pintado

Durante el inicio de la jornada celebrada en el Estadio Nacional, el cardenal Carlos Castillo hizo mención a la figura de la juventud peruana en las últimas protestas sociales a consecuencia de las constantes crisis políticas que ha venido perturbando al país.

"En la historia última que hemos tenido en nuestro país y en nuestra ciudad, los jóvenes muchas veces salieron a las calles. Por protestar en algún casos dispararon a varios de ellos y hay dos mártires de los jóvenes: Bryan e IntI", expresó Castillo.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El cardenal Carlos Castillo le mencionó al papa León XIV sobre el caso Inti y Bryan que murieron durante protestas nacionales en el 2020. El santo padre escuchó muy atento sobre ello. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

Las palabras de la autoridad religiosa generaron una ovación casi al unísino, ante la atenta mirada del santo padre. Cabe precisar que, el exmandatario estuvo cerca al pontífice hace 24 horas, puesto que, asistió al Gran Teatro Nacional para el encuentro que reunió a autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

A casi seis años de las muertes de ambos jóvenes y en medio de la visita del papa León XIV, parece haberse generado la primera polémica de su gira apostólica.