Papa León XIV en Cusco: precio de pasajes desde Arequipa incrementa por visita a la 'ciudad imperial'

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El papa León XIV continuará con su visita apostólica en el interior del país y el 15 de noviembre arribará en horas de la mañana a Cusco. Ante ello, cientos de fieles de varias partes del país se movilizarán a la 'ciudad imperial' y un punto de ellos es Arequipa, donde las empresas de transporte han aumentado el precio de los pasajes.

Aumento considerable en los precios

De acuerdo con la Agencia Andina, el costo para arribar a la capital del Imperio Inca se ha elevado entre un 40 y 50 %. Los económicos que antes estaban S/ 35 ahora cuestan S/ 60 en un segundo nivel de buses interprovinciales. En el primero pasó de S/ 60 a S/ 90 y el servicio semicama llega a encontrarse hasta en S/ 150.

La cercanía al Cusco desde Arequipa ha motivado a muchos fieles de esta región a considerar viajar para participar de las actividades del vicario de Cristo del próximo domingo. Sin embargo, este incremento afecta la planificación para adquirir un boleto en la terminal terrestre de la ciudad blanca.

Pasajeros en Arequipa buscando pasajes.

El aumento de los precios se ha visto desde el pasado martes, variando según la empresa de transporte. Sin embargo, se prevé que para este viernes 13 esto vuelva a ocurrir, tal como lo dieron a conocer los encargados en los módulos de venta.

Cabe precisar que desde la 'ciudad blanca' a la 'ciudad imperial' hay cerca de 11 horas de viaje en carretera. La mayoría de los fieles que se trasladarán hasta el Cusco para seguir al papa León XIV partirán en horas de la noche.

Cronograma del papa León XIV en Cusco

El vicario de Cristo arribará al aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete procedente desde Chiclayo a las 10:00 de la mañana del 15 de noviembre. Media hora después se encontrará con fieles y representantes de la Piedad Popular en el complejo arqueológico de Sacsayhuamán.

A las 11:45 a.m. rezará el Ángelus con la comunidad católica en la plaza frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María y finalmente viajará hacia Pucallpa por vía aérea a la 1:05 p.m.

Las personas que viajen de Arequipa hacia Cusco con motivo de la visita del papa León XIV a la 'ciudad imperial', se han encontrado con la mala noticia de que el precio de los pasajes ha aumentado. Algunas empresas de transporte lo han incrementado entre 40 y 50 %.